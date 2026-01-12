Укр
Купянск зачищают от россиян, над горсоветом поднят флаг Украины

Алексей Тесля
12 января 2026, 20:51
Воины разведывательно-ударной группы 4 батальона бригады "Хартия" установили флаг Украины над зданием мэрии в центре Купянска.
Screenshot
В Купянске поднят флаг Украины

Главное:

  • Над зданием городского совета Купянска вновь поднят украинский флаг
  • "Хартия" установила контроль над зданием городского совета Купянска

В Купянске Харьковской области над зданием городского совета вновь поднят украинский флаг бойцами Национальной гвардии Украины.

В 13-й бригаде оперативного назначения "Хартия" 2-го корпуса Национальной гвардии Украины сообщили о завершающем этапе зачистки и установлении государственного флага Украины над зданием городского совета города Купянск.

"Хартия" установила контроль над зданием городского совета Купянска. Поисково-ударная группировка "Хартия" и тактическая группировка "Купянск" завершают зачистку города, который удалось деблокировать во время успешной операции под руководством командования 2 корпуса НГУ", - говорится в сообщении.

Купянск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Воины разведывательно-ударной группы (Р.У.Г.) 4 батальона бригады "Хартия" установили Государственный флаг Украины над зданием мэрии в центре Купянска.

"Купянская операция доказывает, что благодаря планированию, обученности командиров и штабов и качественной подготовке подразделений - всему, что мы называем методом "Хартии", - можно успешно останавливать и уничтожать врага", - комментирует командир 2 корпуса НГУ "Хартия" полковник Игорь Оболенский.

Смотрите видео - украинские бойцы в Купянске:

Screenshot
/ Скриншот

Бои за Купянск: данные военных

Командир 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Игорь Оболенский заявил, что возвращение позиций в районе Купянска стало возможным благодаря четко скоординированным действиям всех подразделений Сил обороны Украины. По его словам, успех операции обеспечила командная работа, и он выразил благодарность военнослужащим, принимавшим участие в выполнении боевой задачи.

Бои за Купянск - новости по теме

Ранее Владимир Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны. Глава государства записал видео у полуразрушенной стелы города, а также поздравил Сухопутные войска с их днем.

Напомним, ранее сообщалось об успешной операции ВСУ. Операцию по стабилизации обстановки на этом направлении начало поисково-ударная группировка "Хартия".

Напомним, Главред писал, что Вооруженные силы Украины почти полностью освободили Купянск на Харьковщине, опровергнув российские утверждения о якобы установленном контроле над городом.

Больше новостей:

Об источнике: Нацгвардия

Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций.

Национальная гвардия Украины участвует в соответствии с законом во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины в отпоре вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных (боевых) действий, а также в выполнении задач территориальной обороны, пишет Википедия.

Нацгвардия Купянск война России и Украины
