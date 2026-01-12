Купянск зачищают от россиян, над горсоветом поднят флаг Украины

Главное:
- Над зданием городского совета Купянска вновь поднят украинский флаг
- "Хартия" установила контроль над зданием городского совета Купянска
В Купянске Харьковской области над зданием городского совета вновь поднят украинский флаг бойцами Национальной гвардии Украины.
В 13-й бригаде оперативного назначения "Хартия" 2-го корпуса Национальной гвардии Украины сообщили о завершающем этапе зачистки и установлении государственного флага Украины над зданием городского совета города Купянск.
"Хартия" установила контроль над зданием городского совета Купянска. Поисково-ударная группировка "Хартия" и тактическая группировка "Купянск" завершают зачистку города, который удалось деблокировать во время успешной операции под руководством командования 2 корпуса НГУ", - говорится в сообщении.
Воины разведывательно-ударной группы (Р.У.Г.) 4 батальона бригады "Хартия" установили Государственный флаг Украины над зданием мэрии в центре Купянска.
"Купянская операция доказывает, что благодаря планированию, обученности командиров и штабов и качественной подготовке подразделений - всему, что мы называем методом "Хартии", - можно успешно останавливать и уничтожать врага", - комментирует командир 2 корпуса НГУ "Хартия" полковник Игорь Оболенский.
Смотрите видео - украинские бойцы в Купянске:
Бои за Купянск: данные военных
Командир 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия" Игорь Оболенский заявил, что возвращение позиций в районе Купянска стало возможным благодаря четко скоординированным действиям всех подразделений Сил обороны Украины. По его словам, успех операции обеспечила командная работа, и он выразил благодарность военнослужащим, принимавшим участие в выполнении боевой задачи.
Ранее Владимир Зеленский приехал в Купянск после успешной операции Сил обороны. Глава государства записал видео у полуразрушенной стелы города, а также поздравил Сухопутные войска с их днем.
Напомним, ранее сообщалось об успешной операции ВСУ. Операцию по стабилизации обстановки на этом направлении начало поисково-ударная группировка "Хартия".
Напомним, Главред писал, что Вооруженные силы Украины почти полностью освободили Купянск на Харьковщине, опровергнув российские утверждения о якобы установленном контроле над городом.
Об источнике: Нацгвардия
Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций.
Национальная гвардия Украины участвует в соответствии с законом во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины в отпоре вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных (боевых) действий, а также в выполнении задач территориальной обороны, пишет Википедия.
