Россия заявляет о захвате: Зеленский рассказал о ситуации в Купянске

Руслан Иваненко
1 декабря 2025, 18:53
Украинские силы отражают атаки и удерживают позиции, несмотря на попытки россиян продвинуться на нескольких направлениях.
Глава государства подчеркнул успехи на Купянском направлении / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБР им. князя Владимира Мономаха, DeepState, 14-я ОМБр

Кратко:

  • ВСУ почти полностью зачистили Купянск
  • РФ заявляет о "контроле", но наступления безуспешны
  • На Купянском направлении - наибольшие успехи Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины почти полностью освободили Купянск на Харьковщине, опровергнув российские утверждения о якобы установленном контроле над городом. Об этом он сообщил во время совместного брифинга с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ситуация на фронте

По словам Зеленского, российские войска продолжают осуществлять отдельные наступательные действия, однако ни одно из них не имело успеха. Он подчеркнул, что самые ощутимые результаты украинской армии сейчас именно на Купянском направлении.

"Безусловно, идут сложные бои в самом Покровске и других направлениях. Однако больше всего успехов у наших военных именно на Купянском направлении. Россия заявляет, что захватила Купянск, но на самом деле мы почти всех врагов отсюда вычистили", - отметил президент.

Призыв доверять только официальным данным Генштаба

Глава государства призвал граждан ориентироваться на официальные сообщения Генерального штаба ВСУ, а не на непроверенную информацию в медиа. Он также отметил, что сообщения о продвижении российских войск следует воспринимать взвешенно, ведь из-за значительной численности армии РФ отдельные временные изменения линии боевого соприкосновения возможны.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Россия несет значительные потери, а линия фронта остается динамичной и меняется "как в одну, так и в другую сторону".

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Дальнейшая стратегия Кремля - мнение эксперта

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что Россия и в дальнейшем будет сосредотачиваться на попытках захватить Донецкую область и левобережную часть Запорожской. По его словам, пока оккупанты не достигнут этих целей, они будут продолжать наращивать силы и ресурсы для активизации боевых действий.

Свитан отметил, что Россия может временно отказаться от провокационных действий на Херсонском направлении и даже уменьшить активность на Харьковщине, перебрасывая войска на восточный фронт. В то же время, подчеркнул он, стратегические планы Кремля остаются неизменными.

"Они пока могут отказаться от провоцирующих операций на Херсонском направлении, на правом берегу. Они могут отказаться от Харьковских направлений, даже полностью вывести оттуда войска и перебросить их на восточный фронт. Но они никогда не откажутся от захвата Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма", - подчеркнул Свитан.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, в 7-м корпусе ДШВ рассказали о ситуации на Покровском направлении, где фиксируются единичные случаи появления врага возле логистических коридоров. Впрочем, несмотря на сложную обстановку, ВСУ продолжают сдерживать врага.

Напомним, что Силы обороны Украины остановили оккупационные войска страны-агрессора России вдоль железной дороги на севере города Покровск, что в Донецкой области. Украинским военным удалось занять правильную полосу обороны.

Кроме того, с Новоазовского направления в сторону населенных пунктов Пологи и Гуляйполе зафиксировано перемещение значительной колонны грузовиков с живой силой и боекомплектом. Как сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, всего идентифицировано более 20 автотранспортных средств. При этом набор техники указывает на принадлежность к одному подразделению.

О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
