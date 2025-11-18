Россия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – Свитан

Четыре города и один областной центр станут следующими целями России после Покровска, предостерег полковник запаса Роман Свитан.

Покровск способен держаться еще три года, вплоть до развала России – Свитан / Коллаж: Главред

На фоне ожесточенных боев за Покровск поступают тревожные новости и с фронта в Запорожской области. Российские войска активно наступают на Гуляйпольском направлении, и ВСУ вынуждены отступать, занимая более выгодные позиции. Также была объявлена обязательная эвакуация в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал Главреду, насколько критическая ситуация на фронте Запорожской и Днепропетровской областей, почему Покровск способен держаться еще три года, есть ли угроза наступления российских войск на Днепр и Запорожье, чего ждать от российского зимнего наступления, а также когда начнется агония России и ее развал.

Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в Запорожской области и перспективы наступления россиян на Гуляйпольском направлении? Есть ли там угроза обвала нашего фронта?

Основная стратегическая задача российских войск на 2025 год, исходя из расположения фронта и глубины сухопутного коридора, состояла в расширении этого коридора посредством захвата Донецкой и Запорожской областей. Они растянули время подготовки, так как нужна была серьезная оперативная пауза для накопления сил и средств: техники, боеприпасов и личного состава. После этого ближе к осени россияне начали вторую волну военной кампании, которая сейчас набрала максимальных оборотов под прикрытием туманов, низкой облачности, обледенения и осадков. Россияне малыми тактическими группами, но большим количеством этих групп, продавливают на некоторых позициях наши редуты – там, где у нас недостаточная плотность войск. Например, Мирноградское направление разрабатывалось противником с лета этого года: перевалив через трассу на Константиновку, россияне создали тяжелую ситуацию в районе Покровска и Мирнограда. Затем российские войска появились вдоль рокадных дорог на Запорожье. И все это – общее движение войск противника на Запорожье.

Российские войска уже начали наступлене на Запорожье, подчеркнул Свитан / Фото: Минобороны РФ

Выйти на Запорожье с юга (вроде как войска РФ там не так далеко находятся – на расстоянии всего нескольких десятков километров) невозможно по причине того, что там у нас серьезный укрепрайон, да еще и на высотах, плюс рокадная дорога. Напомню, рокадная дорога – это дорога, которая идет вдоль линии фронта и позволяет очень быстро перебрасывать резервы. И такая дорога между Запорожьем и Донецком не одна. Потому наш укрепрайон с юга невозможно сломать.

Потому российские войска пошли на Запорожье с востока, фактически с нашего левого фланга, пытаясь выдвинуться на трассу Донецк – Запорожье в районе населенного пункта Покровское и заходя в тыл нашей группировке в районе Гуляйполя.

Как российским войска удается это делать? У них достаточное количество малых групп, которые просачивались между нашими подразделениями, особенно сейчас, когда невозможно использовать FPV-дроны из-за погоды, заходили в наши тылы, тем самым вынуждая наши войска отступать и переходить в режим активной обороны. Просто для понимания: режим активной обороны предполагает, что линии фронта как таковой нет, и группы войск "танцуют" по территории, чтобы не попасть под удары российских КАБов и артиллерии, с целью не дать российским войскам фронтально продвигаться.

Впрочем, войска РФ сейчас и не пытаются двигаться фронтально – они пытаются взять под контроль логистические цепочки, которые питают наш гуляйпольский гарнизон. Вот, собственно, почему россияне и заходят с севера и северо-востока на Гуляйполе.

Ситуация там однозначно тяжелая, но в стратегическом смысле – не катастрофичная. Исправить наше положение на этом участке фронта реально, напитав это направление достаточным количеством резерва, что можно сделать, поставив в строй силовиков. Это позволит решить проблему – остановить россиян на определенном рубеже. Думаю, эта возможность будет использована нашим командованием, которое уже однозначно обратило внимание на это направление.

Войска РФ пытаются взять под контроль логистические цепочки, которые питают наш гуляйпольский гарнизон, отметил Свитан / Карта DeepState от 18 ноября 2025 года

То есть угрозы обвала фронта на Гуляйпольском направлении сейчас нет, на ваш взгляд?

Обвал фронта – это способность противника выйти на оперативный простор, где у нас не будет возможности его остановить. На Гуляйпольском направлении мы можем остановить российские войска, усилив нашу группировку резервом.

Как могут измениться действия российских войск на Днепропетровщине в ближайшее время, особенно если Покровск будет захвачен, и эта огромная и хорошо подготовленная группировка войск противника фактически окажется без дела?

Войска противника без дела не окажутся, ведь Россия по-прежнему намерена захватить всю Донецкую область, по крайней мере, видны попытки россиян выйти на Доброполье, а дальше двинуть на Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск. Основная задача, которая стоит перед этой группировкой российских войск, – это захват Донецкой области. Однако для захвата Днепропетровской области этих сил недостаточно.

Единственная проблема Днепропетровщины состоит в том, что ее юго-восточная часть попадает в общий контур линии фронта с глубиной сухопутного коридора 150 км. Вот почему россияне, в принципе, и зашли на часть Днепропетровской области, южнее Межевой, вдоль "железки" от Покровска в сторону Гуляйполя. Эта часть Днепропетровской области находится и будет оставаться под постоянными ударами, там есть опасность.

Если мы отойдем от Покровска, мы фактически пригласим российские войска в Днепропетровскую область, предостерег Свитан / Фото: 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха

Подчеркиваю, на данный момент у россиян недостаточно сил и средств, чтобы двигаться на захват Днепропетровской области. Основная их задача на 2025-2026 годы – захват Донецкой и Запорожской областей. Днепропетровщиной войска РФ могут заняться только после захвата и удержания под контролем Донецкой и Запорожской областей.

Да и мы российским войскам не дадим захватить Днепропетровщину, в частности, не будем уходить из Покровска.

Уйдя из Покровска, мы предоставим возможность россиянам планировать движение на город Днепр. Пока мы контролируем Покровск, или как минимум покровский рубеж, у противника нет стратегической перспективы идти на Днепр, он даже планировать такое не будут. Если же мы отойдем от Покровска, то мы фактически пригласим российские войска в Днепропетровскую область, угостим россиян Днепропетровщиной. А если угощают, то почему бы не угоститься – и российские войска тогда туда попрутся.

А в направлении каких населенных пунктов в Днепропетровской области россияне могут попытаться продвигаться сейчас, до полного захвата Донецкой и Запорожской областей? Или они пока что будут просто пытаться сохранить контроль над тем кусочком области, который сейчас ими захвачен?

Особого продвижения российских войск по Днепропетровской области не будет, разве что до уровня Межевой, до железной дороги. А для более масштабной операции, для продавливания фронта, а главное – для сохранения контроля над такой большой территорией России не хватает сил и средств. Поэтому российские войска будут главным образом заниматься Запорожским и Славянским направлениями.

Коль уж вы упомянули о важности покровского рубежа, не могу не спросить о Покровске. Сколько, по-вашему, еще продержится Покровск?

Все будет зависеть от того, как быстро мы сможем разблокировать Мирноград, Добропольское направление. Ранее мы дали возможность россиянам развить успех на Добропольском направлении, но сейчас мы в силах его купировать. Такая возможность действительно есть, ведь уже идут накаты наших войск на Красный Лиман, а со стороны Родинского идет подчистка направления в районе Мирнограда. В принципе, мы можем полностью отсечь эту российскую "клешню". Два наших корпуса уже там есть, и это позволяет нам надеяться на то, что, размотав эту российскую "клешню", мы сможем удерживать Покровск ровно столько, сколько нужно. Хоть три года, вплоть до развала Российской Федерации, которого можно достичь посредством наших ударов по российской нефтянке.

С Покровском примерно такая же картина, как с Волчанском, который мы удерживаем уже долгое время. Да, россияне зашли в Волчанск, но рубеж там (не сам населенный пункт) мы держим. Этот волчанский рубеж российские войска пройти не могут уже полтора года. А вот покровский рубеж мы можем удерживать и три года. Это сделать не просто можно, а нужно, потому что это последняя линия обороны Донбасса. При этом все эти три года необходимо продолжать наносить удары по тылам противника, чтобы уничтожить его экономику.

Силы обороны Украины способны держать Покровск еще года три, уверен Свитан / Коллаж: Главред

Если предположить негативный сценарий развития событий, при котором Покровск будет взять российскими войсками, то что потом? На ваш взгляд, Россия уже определила новые города-цели, которые она попытается взять после Покровска? Какие города станут новыми жертвами России, которые она примется стирать с лица земли, как Бахмут, Авдеевку, Марьинку и многие-многие другие?

Если нас выдавят из Покровска, и мы дадим возможность россиянам двигаться, не опасаясь фланговых ударов, то дальше они двинут на Доброполье, а затем на Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск. Эти города будут следующими после Покровска. Это будет делаться для того, чтобы с запада отрезать снабжение Славянско-Краматорской агломерации.

Что будет с областными центрами – Днепром и Запорожьем? Какова угроза для них?

Российского наступления на Днепр точно не будет. И в ближайшие несколько лет такое наступление точно не получится.

А вот наступление на Запорожье россияне уже начали. Пока их задача – захватить левый берег Запорожской области и подойти к Запорожью.

А это выполнимая задача?

Исходя из сил и средств нашего противника, эта задача выполнима в долгосрочной перспективе. Но – если мы не будем никак противодействовать, то есть с нашей стороны все останется на том же уровне, что и сейчас, а противник будет усиливаться на этом направлении. Но думаю, что все-таки наши войска будут напитаны новыми силами – в строй встанут силовики, с нашей стороны увеличится плотность огня, и тогда мы Россию остановим и отстоим Запорожье.

Иными словами, стратегическая перспектива захвата Запорожья у россиян есть, а наступления на Днепр и его захвата – нет. Пока мы удерживаем Покровск, даже стратегической перспективы взять Днепр у войск РФ нет. А раз нет стратегической перспективы, то отсутствует и необходимость куда-либо двигаться. Например, чтобы было понятнее: у россиян нет стратегической перспективы взять Киев со стороны Курской области, да и не было никогда, потому что сил и средств, нужных для этого у РФ нет.

Так вот, на данный момент стратегическая перспектива захвата Запорожья у россиян есть, и они занимаются этим. А стратегической перспективы захвата Днепра, пока мы держим Покровск, нет. Потому в ближайшее время самому Днепру абсолютно ничего не угрожает, хотя по юго-восточной части Днепропетровской области войска РФ топтаться будут точно.

Самому Днепру пока что ничего не угрожают, но по юго-восточной части Днепропетровской области войска РФ топтаться будут, убежден Свитан / Фото: Минобороны РФ

Если говорить о зимнем российском наступлении, то какие направления в этот период станут основными, а какие – отвлекающими с целью оттягивания наших сил?

Совершенно точно россияне будут растягивать нас по флангам, в частности, в Харьковской области, в основном – в районе Волчанска, то есть на Купянском направлении. Плюс – в Херсонской области, где противник продолжит давить на Херсон.

А основная задача будет состоять в захвате Донецкой и Запорожской областей. Ничего нового. Это классика – растянуть силы противника по флангам и ударить по центру. И россияне этой классикой будут пользоваться.

Если оценивать состояние российской армии и российской экономики, есть ли основания полагать, что наступление россиян зимой – это последний рывок? Или они в силах воевать еще долго?

Это точно не последний рывок, это стопроцентно. Россияне однозначно будут планировать захват Донецкой и левобережья Запорожской областей. И пока они своего не добьются, они будут продолжать собирать достаточное количество сил и средств, чтобы решить эти задачи. Они пока что могут отказаться от провоцирующих операций на Херсонском направлении, на правом берегу. Они могут отказаться от Харьковских направлений, даже полностью вывести оттуда войска и перебросить их на восточный фронт. Но они никогда не откажутся от захвата Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма, так как они уже внесены в российскую конституцию. Это будет делаться за счет разного рода "подушек": финансовых, военных, логистических и пр., но они будут продолжать эти вопросы решать.

Так что это точно не последний рывок России.

Последний рывок России будет года через три, когда начнется развал РФ под нашими ударами по российской экономике. Вот тогда действия российских войск будут больше похожи на агонию. А так, на мой взгляд, года три Россия будет продолжать воевать, пытаясь решить задачу по захвату Луганской, Донецкой областей, и левобережья Харьковской и Запорожской областей, а потом полезут еще и на правый берег, чтобы захватить правобережье Херсонской и Запорожской областей.

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

