Обязательно ли на Сочельник готовить 12 блюд: неожиданный ответ священника

Многие украинцы строго придерживаются правила относительно 12 блюд на Сочельник. Священник это прокомментировал.

На Сочельник украинцы привыкли готовить 12 блюд. Некоторые особенно строго относятся к этому правилу. Но действительно ли стоит так делать рассказал в TikTok священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

Главред узнал, есть ли какие-то церковные и христианские правила относительно количества постных блюд, которое надо готовить на Сочельник.

Сколько блюд надо класть на стол в Сочельник

Филюк сказал, что приготовление именно 12 блюд совершенно не обязательно. Это, скорее, традиция, которая распространена в Украине. При желании можно приготовить даже 15 блюд.

"Но для чего? Лично я бы, например, наелся картошкой простой в куском селедки, или капустой тушеной", - добавил он.

Священник отметил, что количество блюд на Сочельник - дело личное. Христианской или церковной подоплеки в традиции 12 блюд нет. Так же ничего общего с 12 блюдами не имеют 12 апостолов.

"Апостолы были, они проповедовали Евангелие, а не просто ели 12 блюд. Они ели то, что Бог послал. Имели хлеб и имели рыбу", - пояснил Филюк.

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине.

