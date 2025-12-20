Обязательно ли на Сочельник готовить 12 блюд: неожиданный ответ священника

Вы узнаете:
- Можно ли готовить больше, чем 12 блюд на Сочельник
- Есть ли минимально определенное количество блюд на Сочельник
На Сочельник украинцы привыкли готовить 12 блюд. Некоторые особенно строго относятся к этому правилу. Но действительно ли стоит так делать рассказал в TikTok священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.
Главред узнал, есть ли какие-то церковные и христианские правила относительно количества постных блюд, которое надо готовить на Сочельник.
Сколько блюд надо класть на стол в Сочельник
Филюк сказал, что приготовление именно 12 блюд совершенно не обязательно. Это, скорее, традиция, которая распространена в Украине. При желании можно приготовить даже 15 блюд.
"Но для чего? Лично я бы, например, наелся картошкой простой в куском селедки, или капустой тушеной", - добавил он.
Священник отметил, что количество блюд на Сочельник - дело личное. Христианской или церковной подоплеки в традиции 12 блюд нет. Так же ничего общего с 12 блюдами не имеют 12 апостолов.
"Апостолы были, они проповедовали Евангелие, а не просто ели 12 блюд. Они ели то, что Бог послал. Имели хлеб и имели рыбу", - пояснил Филюк.
Смотрите видео с объяснением священника:
@o.filiuk1
Обязательно ли на Сочельник готовить 12 блюд? Вы как готовите или нет?♬ оригинальный звук - Алексей Филюк
Читайте также:
- Как долго надо мариновать мясо: шеф-повар дал неожиданный ответ
- Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке овцы у забора за 51 секунду
- Шанс 1 на 200 миллионов: в Германии родились уникальные тройняшки
О персоне: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред