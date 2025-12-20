Укр
Обязательно ли на Сочельник готовить 12 блюд: неожиданный ответ священника

Анна Косик
20 декабря 2025, 11:38
94
Многие украинцы строго придерживаются правила относительно 12 блюд на Сочельник. Священник это прокомментировал.
Филюк, 12 блюд
Сколько блюд должно быть на столе в Сочельник / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Можно ли готовить больше, чем 12 блюд на Сочельник
  • Есть ли минимально определенное количество блюд на Сочельник

На Сочельник украинцы привыкли готовить 12 блюд. Некоторые особенно строго относятся к этому правилу. Но действительно ли стоит так делать рассказал в TikTok священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

Главред узнал, есть ли какие-то церковные и христианские правила относительно количества постных блюд, которое надо готовить на Сочельник.

видео дня

Сколько блюд надо класть на стол в Сочельник

Филюк сказал, что приготовление именно 12 блюд совершенно не обязательно. Это, скорее, традиция, которая распространена в Украине. При желании можно приготовить даже 15 блюд.

"Но для чего? Лично я бы, например, наелся картошкой простой в куском селедки, или капустой тушеной", - добавил он.

Священник отметил, что количество блюд на Сочельник - дело личное. Христианской или церковной подоплеки в традиции 12 блюд нет. Так же ничего общего с 12 блюдами не имеют 12 апостолов.

"Апостолы были, они проповедовали Евангелие, а не просто ели 12 блюд. Они ели то, что Бог послал. Имели хлеб и имели рыбу", - пояснил Филюк.

Смотрите видео с объяснением священника:

@o.filiuk1

Обязательно ли на Сочельник готовить 12 блюд? Вы как готовите или нет?

♬ оригинальный звук - Алексей Филюк

О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

священник Рождество Сочельник Алексей Филюк
