Шанс 1 на 200 миллионов: в Германии родились уникальные тройняшки

Роды проходили под наблюдением почти 20 медицинских специалистов.

В Германии родились уникальные тройняшки / Фото: DPA

Мальчики появились на свет путем кесарева сечения на 31-й неделе беременности

В немецком городе Дрезден произошло событие, которое врачи называют медицинской редкостью мирового масштаба. 29-летняя Синтия родила тройню, при этом все трое детей оказались однояйцевыми — такой случай, по оценкам специалистов, происходит с вероятностью один на 200 миллионов.

По словам врачей, в подавляющем большинстве случаев тройня развивается из двух или трех разных яйцеклеток, сообщает телеканал RTL.

В данной ситуации произошло крайне редкое явление — одна яйцеклетка разделилась дважды, в результате чего появились три генетически идентичных ребенка. При этом беременность наступила естественным путем, без использования вспомогательных репродуктивных технологий, что делает случай еще более уникальным.

Роды проходили под наблюдением почти 20 медицинских специалистов. Руководитель отделения неонатологии и профессор медицины Марио Рюдигер сообщил, что у 35-летнего Маркуса и его жены Синтии родились трое мальчиков, которых назвали Харди, Леви и Берни.

Мальчики появились на свет путем кесарева сечения на 31-й неделе беременности. Несмотря на преждевременные роды, состояние новорожденных оценивается как стабильное."Как очень недоношенные младенцы, они нуждаются в особом уходе. Перед выпиской дети должны научиться самостоятельно дышать, есть, набирать вес и поддерживать температуру тела", — отметил профессор Рюдигер.

Сами родители надеются, что уже перед Рождеством смогут забрать сыновей домой и отправиться в город Диппольдисвальде, где проживает семья.

Врачи подчеркивают, что подобные случаи представляют большой интерес для медицины и подлежат тщательному наблюдению, однако в данный момент прогноз для детей остается осторожно оптимистичным.

