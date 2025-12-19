Укр
Врач в Киеве требовал с военного 30 тыс. грн за бесплатную операцию: детали скандала

Дарья Пшеничник
19 декабря 2025, 13:59
Травматолог неоднократно напоминал, что вмешательство является сложным и его работа требует дополнительной платы.
Ключевое:

  • В Киеве травматолога разоблачили на взятке
  • Пациент после тяжелого ранения вынужден был заплатить врачу за установку аппарата "Илизарова"
  • Медику объявлено подозрение

Столичные правоохранители сообщили о вопиющем случае: травматолог одной из киевских больниц требовал деньги у военного, который получил тяжелое ранение на фронте.

По данным следствия, медик оценил свои "услуги" в 30 тысяч гривен, хотя операция должна была быть бесплатной. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Военный заплатил за то, что гарантирует государство

37-летний защитник, который попал в больницу после комбинированной травмы ноги с огнестрельным ранением и переломом, имел право на бесплатную медицинскую помощь. Однако после проведенной операции врач заявил, что установка аппарата внешней фиксации "Илизарова" стоит десятки тысяч гривен и требовал перевести деньги на его карточку. Пациент, находясь в сложном состоянии, вынужден был выполнить требование.

Подозрение и возможное наказание

47-летнему врачу уже объявлено о подозрении. Следователи готовят решение о его отстранении от должности. По действующему законодательству, ему грозит до пяти лет лишения свободы и запрет работать в сфере медицины или занимать ответственные должности в течение трех лет.

Еще один скандал с украинским военным - новость по теме

В Киеве возник резонансный инцидент с раненым военным: 20-летнему защитнику, который потерял все конечности во время боев на Харьковщине, отказали в выдаче банковской карты для получения государственных выплат.

Боец ушел на фронт в 18 лет и получил тяжелое ранение в районе Изюма на Харьковщине. Медицинский куратор патронатной службы привезла его в отделение ПриватБанк на проспекте Берестейском, 27-А, чтобы восстановить банковскую карточку, утраченную во время боя. Однако работник учреждения, действуя по процедуре, попросил взять карту в руки и поднести ее к лицу для фото.

Сотрудники отделения отказались позволить, чтобы карточку держало другое лицо, и предложили единственный вариант - оформить доверенность и выдать карточку на имя медицинского куратора.

Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

