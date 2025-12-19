Врач в Киеве требовал с военного 30 тыс. грн за бесплатную операцию: детали скандала

Травматолог неоднократно напоминал, что вмешательство является сложным и его работа требует дополнительной платы.

Скандал

В Киеве травматолога разоблачили на взятке

Пациент после тяжелого ранения вынужден был заплатить врачу за установку аппарата "Илизарова"

Медику объявлено подозрение

Столичные правоохранители сообщили о вопиющем случае: травматолог одной из киевских больниц требовал деньги у военного, который получил тяжелое ранение на фронте.

По данным следствия, медик оценил свои "услуги" в 30 тысяч гривен, хотя операция должна была быть бесплатной. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Военный заплатил за то, что гарантирует государство

37-летний защитник, который попал в больницу после комбинированной травмы ноги с огнестрельным ранением и переломом, имел право на бесплатную медицинскую помощь. Однако после проведенной операции врач заявил, что установка аппарата внешней фиксации "Илизарова" стоит десятки тысяч гривен и требовал перевести деньги на его карточку. Пациент, находясь в сложном состоянии, вынужден был выполнить требование.

Подозрение и возможное наказание

47-летнему врачу уже объявлено о подозрении. Следователи готовят решение о его отстранении от должности. По действующему законодательству, ему грозит до пяти лет лишения свободы и запрет работать в сфере медицины или занимать ответственные должности в течение трех лет.

