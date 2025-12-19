Как правильно нарезать ананас за считанные секунды: крутой способ

Несколько простых движений ножом помогут нарезать ананас на удобные куски.

https://glavred.info/lifehack/kak-pravilno-narezat-ananas-za-schitannye-sekundy-krutoy-sposob-10725482.html Ссылка скопирована

Быстрый способ сделать красивую нарезку из ананаса / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как правильно отделять верхушку ананаса

Как порезать ананас так, чтобы его было удобно есть

На праздничный стол на Новый год многие ставят нарезку из фруктов. Среди них обычно есть и ананас. Но если яблоки или бананы достаточно просто красиво нарезать, то с экзотическим фруктом это сделать сложнее.

Однако Главред узнал, как правильно нарезать ананас, чтобы он имел привлекательный вид и его было удобно есть. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Елена Мазур.

видео дня

Простой способ нарезки ананаса

Даже в ресторанах на банкетах иногда можно заметить, что во фруктовой нарезке ананас оставляют с верхушкой. Но блогер советует ее отрезать, как и низ ананаса.

Далее ананас разрезаем пополам и с помощью ножа делаем поперечные надрезы в две стороны. В результате ананас будет разделен на ломтики, которые легко взять в руку.

Смотрите видео, как нарезать ананас к праздничному столу:

Другие новости:

О персоне: Елена Мазур Елена Мазур - украинский блогер, которая в соцсетях делится простыми, но вкусными рецептами, действенными лайфхаками и интересными тестами. В TikTok за ее страницей следят более 18 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред