Как правильно нарезать ананас за считанные секунды: крутой способ

На праздничный стол на Новый год многие ставят нарезку из фруктов. Среди них обычно есть и ананас. Но если яблоки или бананы достаточно просто красиво нарезать, то с экзотическим фруктом это сделать сложнее.
Однако Главред узнал, как правильно нарезать ананас, чтобы он имел привлекательный вид и его было удобно есть. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Елена Мазур.
Простой способ нарезки ананаса
Даже в ресторанах на банкетах иногда можно заметить, что во фруктовой нарезке ананас оставляют с верхушкой. Но блогер советует ее отрезать, как и низ ананаса.
Далее ананас разрезаем пополам и с помощью ножа делаем поперечные надрезы в две стороны. В результате ананас будет разделен на ломтики, которые легко взять в руку.
Смотрите видео, как нарезать ананас к праздничному столу:
@lenna_mazur
? Удобный способ, который реально работает. Сохраняйте. Инст? lenna_mazur♬ оригинальный звук - lenna_mazur
О персоне: Елена Мазур
Елена Мазур - украинский блогер, которая в соцсетях делится простыми, но вкусными рецептами, действенными лайфхаками и интересными тестами. В TikTok за ее страницей следят более 18 тысяч пользователей.
