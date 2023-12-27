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"Вкусный фрукт дома": сколько времени растет ананас в домашних условиях

Юлия Закрепа
27 декабря 2023, 22:33
Можно ли вырастить ананас дома из верхушки - экзотический фрукт в вашем доме.
'Вкусный фрукт дома': сколько времени растет ананас в домашних условиях
Как вырастить ананас дома / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: Youtube

Как долго растет ананас в домашних условиях да как высадить его, чтобы он уродился. Известно, что ананас может зацвести через 12 или 18 месяцев после посадки. Каждая разновидность ананаса и его сорт по-своему развивается и образует плоды в зависимости от многих факторов ухода и температурных условий.

Можно ли вырастить ананас из верхушки ананаса

Если вы хотите высадить верхушку ананаса, то нужно делать это очень осторожно, ведь его корни очень хрупкие. Нужно сделать небольшую ямку и разместить там верхушку. Однако, не погружайте ее очень глубоко, достаточно на 3 см, чтобы листики ананаса были сверху. Стоит поливать его не прохладной водой, лучше теплой. Зафиксировать рекомендовано с помощью специальных подпорок, чтобы растение не упало.

Если на верхушке ананаса осталась мякоть, то ее стоит оборвать, а также вместе с ней и нижние листочки. Затем надо поставить этот вазон на подоконник, чтобы он высох - на два-три дня. Когда вазон пустил корни, стоит поставить саженец в воду, чтобы он пустил корни. Однако, следите, чтобы листья не касались воды.

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Когда лучше всего сажать ананас

Лучшее время для посадки ананаса - в конце весны или летом. Ведь такому экзотическому фрукту нужно много света и тепла, чтобы он хорошо созрел и принес сочные плоды.

Когда плодоносит ананас в домашних условиях

Чтобы ананас красиво уродился, необходимо поставить его вместе с горшком в пластиковый пакет, а туда можно положить яблоко. Это все надо поместить в пакет и разместить в темном месте. Яблоко будет выделять этилен - он заставит быстрее выпустить цветочную стрелку и первый урожай.

Если у вас есть ананас в горшке, то стоит знать, что у него развивается только один стебель. Так что он даст вам ананас примерно через 2 года.

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