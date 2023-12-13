Чтобы не гнилой и не кислый: как выбрать ананас на Новый Год

Простые советы помогут вам выбрать идеальный ананас для новогоднего стола.

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Как выбрать ананас / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

С наступлением праздничного сезона мы все стремимся украсить наши столы свежими и вкусными фруктами. Ананас – прекрасный выбор для новогоднего стола.

Мы узнавали, как правильно выбрать ананас, когда его лучше всего покупать и как дозревать этот тропический фрукт прямо у себя дома.

Как узнать, ананас спелый или нет?

Выбор спелого ананаса – это искусство. Обратите внимание на запах – спелый ананас должен иметь сладкий, фруктовый аромат. Также, при легком нажатии на дно ананаса, он должен быть упругим, но не твердым. Листья у основания ананаса тоже могут дать подсказку: если они легко отделяются, ананас, скорее всего, спелый.

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Когда лучше всего покупать ананас?

Идеальное время для покупки ананаса – в период с весны до лета, когда этот фрукт находится в своем сезоне. В этот период ананасы чаще всего будут более спелыми, сочными и вкусными. Однако, современные условия транспортировки позволяют нам наслаждаться ананасами практически в любое время года.

Что делать, чтобы ананас дозрел в домашних условиях?

Если вы купили ананас, который кажется немного зеленым или недозрелым, есть несколько хитростей, чтобы ускорить его дозревание. Поставьте ананас в теплое место, предпочтительно на солнце, и оставьте его на протяжении нескольких дней.

Чтобы ускорить процесс, поместите его вместе с яблоками или бананами – они выделяют этенилен, газ, способствующий созреванию фруктов.

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