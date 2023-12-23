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Как избавиться от "второго подбородка" в домашних условиях: эксперт показала метод

Юрий Берендий
23 декабря 2023, 02:35
Второй подбородок возникает, если у нас есть избыток жира между подбородком и шеей. Это может быть вызвано генетикой, возрастом и осанкой.
Как избавиться от 'второго подбородка' в домашних условиях: эксперт показала метод
Как избавиться от "второго подбородка" - эксперт показала технику / Коллаж Главред, фото: pexels, health24

"Второй подбородок" - это выражение, которое часто используется для описания накопления лишнего жира или потери тонуса в мышцах под подбородком, что приводит к видимости увеличения объема этой области. Это может быть вызвано различными факторами, такими как изменения веса, старение, генетические особенности или структура лица.

Однако один эксперт по красоте утверждает, что есть способ минимизировать или даже устранить второй подбородок, указывает Express.

На своем канале в TikTok Джилл Теплин поделилась простым методом, как это сделать. В видео директор компании по уходу за кожей рекомендовал технику, которую можно выполнять "в любое время и в любом месте".

видео дня

Она сказала: "Да, вы можете избавиться от двойного подбородка с помощью простого упражнения, и вы можете сделать это в любое время и в любом месте. Вы можете делать ее в машине, во время бега, во время ходьбы, где угодно и столько раз в течение дня, сколько захотите. Это укрепляет все мышцы шеи и помогает избежать двойного подбородка".

Джилл из Мельбурна в Австралии продемонстрировала упражнение. Для этого она закрутила язык к небу и обратно, насколько смогла. Задержитесь в этом положении и повторите его для достижения наилучших результатов.

Смотрите видео о том, как избавиться от второго подбородка в домашних условиях:

@healthy_skincare Get rid of your double chin!!! This easy exercise works Do it a couple of times everyday for results #doublechinreduction#lifthack#saggingneck#mychin#neckwrinkles♬ original sound - Jhyll

Она сказала: "Итак, вы выгибаете язык вверх и назад, насколько это возможно, и удерживаете его в этом положении, и это работает на эти, как я уже говорила, мышцы. Просто вверх и назад и держите его, и никто не узнает. Можете идти по улице. Это работает, попробуйте, дайте мне знать и хорошего вам дня".

Этот метод известен как" Мьюинг", впервые представленный ортодонтом Джоном Мью в 1990-х годах. Если вы хотите серьезно подойти к этому вопросу, рекомендуется обратиться к врачу или специалисту по косметологии, чтобы получить индивидуальные советы и рекомендации.

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