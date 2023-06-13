Женщина протирала лицо водкой и показала, что с ней стало

Главред расскажет, можно ли протирать кожу лица водкой и какой эффект это даст.

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Можно ли протирать кожу лица водкой / коллаж: Главред, фото: скриншот

Водка может быть чем-то гораздо большим, чем просто основа для вкусных напитков

Когда мы думаем о водке, мы думаем о типичном алкогольном напитке, из которого можно приготовить массу вкусных коктейлей. Или, может быть, пить как есть, если вы чувствуете себя авантюрно. На самом деле, ранее никто не рассматривал возможность использования его как часть процедур по уходу за кожей, но, видимо, именно для этого вы можете его использовать. Главред расскажет, можно ли протирать лицо водкой от прыщей.

На сайте Tips and Tricks появилось видео, в котором женщина показала свой опыт того, как водка влияет на кожу.

Можно ли протирать кожу лица водкой - проверенный способ

Возможно, вы посчитаете, что растирать водку по лицу вместо того, чтобы пить ее — это пустая трата напитка, но сохранить немного жидкости на дне бутылки не помешает.

В качестве тоника можно использовать водку, просто нанесите немного на ватный диск, а затем протрите им лицо.

Это может уменьшить прыщи, а также размер ваших пор.

Смотрите видео о том, что будет, если протирать лицо водкой:

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