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Может ли кофе поднять кровяное давление: фармацевт дал неожиданный ответ

Юрий Берендий
21 декабря 2023, 14:03
Главред выяснил, действительно ли полезно употреблять кофе для того, чтобы поднять низкое артериальное давление.
Может ли кофе поднять кровяное давление: фармацевт дал неожиданный ответ
Может ли кофе поднять кровяное давление - как кофе влияет на организм / Коллаж Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Кофе является природным усилителем энергии с выраженным стимулирующим действием на организм. Многие исследования показывают, что употребление кофе стимулирует умственную деятельность, повышает умственную и физическую работоспособность, уменьшает или уменьшает сонливость, дарит бодрость и снижает усталость. Такие свойства напитка позволяют считать кофе естественным стимулятором.

Как кофе может влиять на артериальное давление?

  • Стимулирует центральную нервную систему: кофеин, основной активный компонент кофе, стимулирует центральную нервную систему, что может привести к увеличению сердечной деятельности и повышению артериального давления.
  • Влияет на работу сердца: кофеин может увеличить частоту сердечных сокращений, что также может повысить кровяное давление.
  • Действует как мочегонное средство: у некоторых людей кофе может иметь слабый мочегонный эффект, что означает, что он способствует выделению большего количества жидкости из организма через мочеполовые средства. Это может привести к уменьшению объема крови, что, в свою очередь, может снизить кровяное давление.
  • Индивидуальная реакция: реакция на кофе индивидуальна. Некоторые люди могут быть более чувствительны к кофеину, что может привести к более выраженным изменениям уровня артериального давления.

В целом, влияние кофе на артериальное давление может быть сложным и зависит от многих факторов, включая индивидуальную чувствительность к кофеину и количество потребляемого кофе.

При каких условиях кофе может повысить давление?

Фармацевт Анна Тарасенко в TikTok рассказывает, что у людей, которые очень редко употребляют кофе, этот напиток может вызвать незначительное повышение давления. Но, если человек регулярно употребляет этот напиток, то он не вызовет повышения давления.

видео дня

Почти сразу после чашки кофе мы чувствуем возбуждение и бодрость благодаря улучшению кровообращения, расширению кровеносных сосудов и временному повышению давления.

Однако этот эффект длится недолго и у людей, которые пьют кофе регулярно и много, он почти незаметен.

Смотрите видео о том, действительно ли кофе может поднять кровяное давление:

@anna.tarasenko_

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оригінальний оригинальный звук-Анна / Фармацевт ?

Почему может падати артериальное давление?

Среди факторов, которые могут вызывать снижение артериального давления, помимо процесса старения, стоит отметить такие состояния, как болезнь Паркинсона, диабет, болезнь Лайма и дефицит витамина B12.

Артериальное давление может упасть по следующим причинам:

  • Прием лекарств: некоторые лекарства, такие как антидепрессанты, лекарства для лечения боли и лекарства для лечения высокого давления, могут привести к снижению артериального давления.
  • Кровопотеря: если вы потеряли кровь из-за травмы или из-за внутреннего кровотечения, это может привести к снижению артериального давления.
  • Изменения положения тела: переход из положения сидя или лежа в положение стоя может вызвать временное снижение артериального давления, называемое ортостатической гипотензией.
  • Дезидрация: недостаточное потребление жидкости может привести к дезидрации и снижению артериального давления.
  • Перегрузка сердца: при перегрузке сердца, например, из-за сердечной недостаточности или других проблем с сердцем, может снизиться артериальное давление.
  • Другие состояния: некоторые состояния, такие как аллергическая реакция, инфекция или анемия, также могут приводить к снижению артериального давления.

Если вы заметили падение артериального давления и оно продолжается или сопровождается другими симптомами, важно проконсультироваться с врачом, чтобы определить причину и оказать необходимую помощь.

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кофе артериальное давление
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