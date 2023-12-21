Может ли кофе поднять кровяное давление: фармацевт дал неожиданный ответ

Главред выяснил, действительно ли полезно употреблять кофе для того, чтобы поднять низкое артериальное давление.

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Может ли кофе поднять кровяное давление - как кофе влияет на организм / Коллаж Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Кофе является природным усилителем энергии с выраженным стимулирующим действием на организм. Многие исследования показывают, что употребление кофе стимулирует умственную деятельность, повышает умственную и физическую работоспособность, уменьшает или уменьшает сонливость, дарит бодрость и снижает усталость. Такие свойства напитка позволяют считать кофе естественным стимулятором.

Как кофе может влиять на артериальное давление?

Стимулирует центральную нервную систему: кофеин, основной активный компонент кофе, стимулирует центральную нервную систему, что может привести к увеличению сердечной деятельности и повышению артериального давления.

Влияет на работу сердца: кофеин может увеличить частоту сердечных сокращений, что также может повысить кровяное давление.

Действует как мочегонное средство: у некоторых людей кофе может иметь слабый мочегонный эффект, что означает, что он способствует выделению большего количества жидкости из организма через мочеполовые средства. Это может привести к уменьшению объема крови, что, в свою очередь, может снизить кровяное давление.

Индивидуальная реакция: реакция на кофе индивидуальна. Некоторые люди могут быть более чувствительны к кофеину, что может привести к более выраженным изменениям уровня артериального давления.

В целом, влияние кофе на артериальное давление может быть сложным и зависит от многих факторов, включая индивидуальную чувствительность к кофеину и количество потребляемого кофе.

При каких условиях кофе может повысить давление?

Фармацевт Анна Тарасенко в TikTok рассказывает, что у людей, которые очень редко употребляют кофе, этот напиток может вызвать незначительное повышение давления. Но, если человек регулярно употребляет этот напиток, то он не вызовет повышения давления.

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Почти сразу после чашки кофе мы чувствуем возбуждение и бодрость благодаря улучшению кровообращения, расширению кровеносных сосудов и временному повышению давления.

Однако этот эффект длится недолго и у людей, которые пьют кофе регулярно и много, он почти незаметен.

Смотрите видео о том, действительно ли кофе может поднять кровяное давление:

Почему может падати артериальное давление?

Среди факторов, которые могут вызывать снижение артериального давления, помимо процесса старения, стоит отметить такие состояния, как болезнь Паркинсона, диабет, болезнь Лайма и дефицит витамина B12.

Артериальное давление может упасть по следующим причинам:

Прием лекарств: некоторые лекарства, такие как антидепрессанты, лекарства для лечения боли и лекарства для лечения высокого давления, могут привести к снижению артериального давления.

Кровопотеря: если вы потеряли кровь из-за травмы или из-за внутреннего кровотечения, это может привести к снижению артериального давления.

Изменения положения тела: переход из положения сидя или лежа в положение стоя может вызвать временное снижение артериального давления, называемое ортостатической гипотензией.

Дезидрация: недостаточное потребление жидкости может привести к дезидрации и снижению артериального давления.

Перегрузка сердца: при перегрузке сердца, например, из-за сердечной недостаточности или других проблем с сердцем, может снизиться артериальное давление.

Другие состояния: некоторые состояния, такие как аллергическая реакция, инфекция или анемия, также могут приводить к снижению артериального давления.

Если вы заметили падение артериального давления и оно продолжается или сопровождается другими симптомами, важно проконсультироваться с врачом, чтобы определить причину и оказать необходимую помощь.

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