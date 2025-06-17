Alekseev публично отверг предложение Лаймы Вайкуле - что произошло

Alekseev объяснил свое решение.

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Alekseev не поедет на фестиваль Лаймы Вайкуле / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Alekseev, Лайма Вайкуле

Вы узнаете:

Alekseev назвал свои планы

Певец рассказал об отмене поездки в Юрмалу

Украинский известный певец Alekseev рассказала, почему он в этом году не посетит фестиваль Laima Rendezvous Jurmala.

В комментарии ТСН артист отметил, что выезд из Украины сейчас совсем непростой из-за войны.

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"На этот раз без меня. Вы же понимаете, это всегда, скажем так, эксклюзивная история. Она индивидуальна под каждый выезд. Нет такого, что тебе дают карт-бланш, что ты можешь кататься туда-сюда под каждое выступление", – сказал певец.

Alekseev на фестивале Лаймы Вайкуле в прошлом году / фото: instagram.com, Лайма Вайкуле

Также он подчеркнул, что для официального выезда за границу его выступление должно быть благотворительным.

Лайма Вайкуле поддерживает Украину / фото: instagram.com, Лайма Вайкуле

"Можно выезжать только по этой причине. Но сейчас очень много разных изменений постоянно в законодательстве. Поэтому я достаточно давно не уезжал за границу и в ближайшем будущем этого не планирую", – добавил Alekseev.

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Отметим, как сообщал Главред, хореограф Елена Шоптенко поздравила сына Алексея с 7-летием и празднование в этом году стало особенным для мальчика, поскольку он провел его со своими собственными друзьями. Также хореограф отметила, что ее сын очень повзрослел и она любит его все больше и с особым теплом.

А также Мурат Налчаджиоглу поздравил единственную дочь Софию, которая родилась в браке с предательницей Ани Лорак, с днем рождения. Соне исполнилось 14 лет и по этому поводу бизнесмен опубликовал видео, в котором показал, как выросла девочка.

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Кто такой Alekseev? Никита Алексеев (сценическое имя Alekseev) - украинский певец, полуфиналист четвертого сезона телевизионного шоу "Голос страны", лауреат премии "YUNA 2016" как "Открытие года". Известен украинскому зрителю прежде всего через композиции "А я пливу" (перепев песни Ирины Билык) и "Пьяное солнце". Представитель Беларуси на песенном конкурсе Евровидение-2018 с песней "Forever", сообщает Википедия.

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