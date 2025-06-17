Что ответит ООН: Украина требует срочного заседания после атаки РФ

Мельник заявил о необходимости решительной реакции ООН на ракетный террор России против украинских городов.

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Власти требуют действий от ООН, отмечая преступления против человечности во время последней ночной атаки / Коллаж: Главред, фото: Главред, t.me/dsns

О главном:

Мельник назвал действия РФ преступлениями против человечности

Украина требует реакции ООН, а не только осуждения

Совбез должен дать жесткий ответ, заявил дипломат

Украина обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой срочно собраться в связи с очередным ракетным ударом РФ по мирному населению. Как сообщил "Укринформу" постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник, официальный запрос уже направлен.

"Только что я подписал письмо на президента Совета Безопасности ООН с просьбой как можно быстрее созвать заседание Совбеза в связи с эскалацией ракетного террора России против мирных жителей Украины", - отметил Мельник. видео дня

По его словам, ночная атака 17 июня привела к многочисленным жертвам среди киевлян, более сотни человек получили ранения, а жилые дома подверглись серьезным разрушениям.

"Имеем дело не просто с военными преступлениями против гражданского населения, которые ежедневно и каждую ночь совершает московский режим. Это преступления против человечности, которые требуют не только осуждения, но и решительной реакции и практических действий со стороны международного сообщества, прежде всего Совета Безопасности ООН", - подчеркнул представитель Украины.

Мельник также анонсировал встречу с действующим председателем Совбеза, постпредом Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт, которая состоится во вторник. Во время разговора стороны обсудят дальнейшие шаги в соответствии с положениями Устава ООН.

"Надеюсь, члены Совета Безопасности дадут жесткий ответ на преступные действия России. Время положить конец безнаказанности Кремля", - добавил он.

СОВБЕЗ ООН / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 17 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. В результате массированной атаки России на столицу были повреждены общежития Киевского авиационного института, жилой дом и учебное заведение.

Кроме того, российские оккупанты атаковали Украину ракетами и ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате вражеской атаки погибли 12 человек. Среди них 10 - погибшие в Киеве. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко. В то же время это не окончательные данные, ведь поисково-спасательная операция в Киеве еще продолжается, под завалами могут быть еще люди.

Также в результате российской утренней атаки по Одессе пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Россияне разрушили жилые дома в историческом центре Одессы, детский сад и инклюзивный центр.

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Что такое Совет безопасности ООН Совет Безопасности ООН - постоянный орган Организации Объединенных Наций, на который, согласно статье 24 Устава ООН, возложена ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Совет Безопасности входит в 6 "главных органов" ООН. Совет Безопасности проводит свои заседания в Нью-Йорке, когда в этом возникает необходимость. В отличие от других органов ООН, только Совет Безопасности имеет право принимать решения, обязательные для выполнения всеми членами ООН.

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