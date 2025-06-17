Киев - в дыму после атаки РФ, повреждены многоэтажки, много раненых: детали

Оккупанты атаковали жилые дома. Под завалами могут быть люди.

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Киев пережил массированную атаку России / Коллаж: Главред, фото: Харьковская областня прокуратура, соцсети

Кратко:

Киев пережил массированную атаку РФ

Разрушены жилые дома

В столице пострадали десятки человек

В ночь на 17 июня страна-агрессор РФ атаковала Киев с воздуха. В столице Украины есть разрушения. Пострадали люди. Оккупанты били по жилым домам. Спасателе й и медиков вызывали в Шевченковский, Днепровский, Дарницкий, Соломенский, Святошинский, Дарницкий районы города.

Как сообщил в 05:33 глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в Соломенском районе повреждены два жилых дома.

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В пятиэтажке возник пожар. Известно о 18 пострадавших. 12 человек получили помощь на месте, 6 – госпитализированы. Пожар локализовали.

На второй локации вражеский удар повлек за собой разрушение конструкций жилой многоэтажки. Спасатели ведут разбор завалов и поиск людей.

Гуманитарный штаб развернут по адресу ул. Академика Шалимова 9а (школа № 67).

Ранее власти сообщали, что в Дарницком районе поврежден детский сад.

В Подольском районе в двух локациях - падение обломков на открытой местности.

В Святошинском районе атака повредила жилой дом.

В Соломенском районе от атаки пострадали жилой дом и учебное заведение. Сообщалось о 15 пострадавших и одном погибшем – гражданине США.

"Во время атаки на Киев в Соломенском районе в доме, напротив того, где медики оказывали помощь пострадавшим, скончался 62-летний гражданин США. Медики констатировали клиническую смерть – биологическую смерть", - уточнил мэр столицы Виталий Кличко.

Смотрите видео - Последствия ночной атаки на Киев:

Как сообщила и.о. ректора Киевского авиационного института Ксения Семенова, в результате массированной атаки России на столицу были повреждены общежития Киевского авиационного института.

"Все живы, есть раненые. Остальную часть атаки все сидели в укрытии, в этих общежитиях большой бункер", - написала Семенова в Instagram.

В 06:46 мэр Кличко уточнил, что в результате массированной атаки врага в столице пострадали более 40 человек. Более 30 из них были госпитализированы.

"Один мужчина, гражданин США, скончался во время атаки. В Соломенском районе разрушен подъезд жилого дома. Там сейчас работают спасатели, разбирают завалы. Экстренные службы продолжают работать на местах и ​​в ряде других районов столицы", - написал мэр в Telegram.

07:06 Глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в Киеве уже 14 погибших в результате российской атаки.

Атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 11 июня российская оккупационная армия атаковала Харьков 17-ю ударными беспилотниками типа Шахед. Под удар попали два района города - Слободской и Основянский. В результате массированной атаки погибли два человека, еще 54 – получили ранения, в том числе 8 детей.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара страны-агрессора России по Харькову в ночь на 11 июня пострадали 64 человека, в том числе 9 детей. Еще 3 человека погибли.

Напомним, армия РФ в ночь на 10 июня массированно атаковала Киев "Шахедами" и ракетами. В столице прогремели мощные взрывы, в разных районах города зафикисировали падение обломков.

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