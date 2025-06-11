Там были дети: Зеленский рассказал о последствиях ночной атаки РФ по Харькову

Президент сообщил число пострадавших и погибших в Харькове в результате вражеской атаки.

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Что известно о погибших и пострадавших в результате удара РФ по Харькову / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Харьковщины, t.me/V_Zelenskiy_official

Что сказал Зеленский:

В Харькове в результате удара есть более 60 пострадавших

Спасателям удалось потушить много пожаров в городе

Мировые лидеры должны усилить давление на Россию

В результате удара страны-агрессора России по Харькову в ночь на 11 июня уже известно о 64 пострадавших, среди которых 9 детей. Еще 3 человека погибли. Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, в городе до сих пор продолжаются работы после удара российских "Шахедов". Президент подчеркнул, что враг ударил по обычным домам, из-за чего возникло много пожаров по всему городу.

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Shahed-136 / Инфографика: Главред

"Оперативно сработали наши спасатели из ГСЧС Украины. Спасибо за оперативность также коммунальным службам, Национальной полиции, всем, кто помогает", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что почти каждый новый удар россиян является показательным, поэтому Россия заслуживает увеличения давления, ведь буквально каждым попаданием по обычной жизни доказывает, что давления мало.

"И стоит не бояться, не откладывать новые решения, которые могут осложнить ситуацию для России. Без этого они не пойдут на реальную дипломатию. И это зависит прежде всего от Соединенных Штатов и других лидеров мира. Каждый, кто призывал к прекращению убийств и к дипломатии, должен действовать", - добавил он.

Атака РФ на Украину 11 июня - что известно

Напомним, Главред писал, что в ночь на 11 июня Харьков оказался под массированной атакой вражеских БПЛА. В небо над городом зафиксирован пролет нескольких беспилотников.

Впоследствии подтвердилась информация, что российская оккупационная армия атаковала Харьков 17-ю ударными беспилотниками типа Шахед. Под удар попали два района города - Слободской и Основянский.

Позже в Воздушных силах заявили, что Россия осуществила масштабную воздушную атаку на Украину, задействовав 85 беспилотных летательных аппаратов различного назначения, а также одну баллистическую ракету.

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