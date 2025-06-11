Россия ударила по Украине с масштабной силой: куда целились дроны и ракеты врага

Зафиксированы попадания в 14 локациях, а также падение обломков в 2 местах.

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ПВО остановила 49 вражеских дронов/ коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины, ua.depositphotos.com

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Украина атакована 85 беспилотниками и баллистической ракетой "Искандер-М"

Основными целями были Харьковская, Донецкая и Одесская области

В ночь на 11 июня Россия осуществила масштабную воздушную атаку на Украину, задействовав 85 беспилотных летательных аппаратов различного назначения, а также одну баллистическую ракету. Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.

Основные удары были нанесены по Харьковской, Донецкой и Одесской областях.

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Как сообщили Воздушные силы ВСУ, враг использовал ударные дроны Shahed и дроны-имитации с территорий Курской, Орловской областей, а также из районов Миллерово, Приморско-Ахтарск, Чауда и Гвардейское. Дополнительно была выпущена ракета типа "Искандер-М" из района Курска.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении Воздушных Сил.

ПВО сбила более половины вражеских целей / фото: Воздушные Силы

Утром стало известно, что силы противовоздушной обороны смогли уничтожить 49 вражеских БПЛА типа Shahed и других моделей. 40 были обезврежены с помощью огневых средств, еще 9 - потеряли контроль или были заглушены средствами радиоэлектронной борьбы.

Также сообщается о 14 точках, куда попали вражеские боеприпасы, и две локации, где упали обломки сбитых дронов.

Атака на Украину 11 июня - что известно

Как писал Главред, к сожалению, в ночь на 11 июня Россия снова атаковала Харьков Шахедами. В городе повреждены жилые дома, троллейбусы, детские площадки и предприятия.

Во время атаки сообщалось, что горят дома, есть погибшие и раненые, среди которых дети. Уже известно о двух погибших, 54 раненых, в том числе 8 детей.

Накануне руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов предупреждал, что РФ усовершенствовала ракеты КНДР. Если раньше северокорейские ракеты могли отклониться от траектории и взорваться в воздухе, то сейчас они попадают точно в цель.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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