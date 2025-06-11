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Может повлиять на сердце и разум: штормовая магнитная буря ударила по Украине

Даяна Швец
11 июня 2025, 08:29
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Среди возможных симптомов негативного влияния бурь - головная боль, колебания артериального давления, общая слабость и нарушение сна.
Может повлиять на сердце и разум: штормовая магнитная буря ударила по Украине
Солнечная активность растет / фото: иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Коротко:

  • 11 июня ожидается солнечная активность с К-индексом 4, что соответствует средним магнитным бурям (желтый уровень)
  • Земля длительное время находится под влиянием повышенной магнитной активности из-за аномалий на Солнце

В среду, 11 июня, ожидается повышение солнечной активности - К-индекс достигнет уровня 4. Этот показатель считается желтым, что означает наличие умеренной геомагнитной бури. Об этом информирует ресурс meteoagent.

Стоит отметить, что Земля уже в течение некоторого времени находится под влиянием повышенной геомагнитной активности. Причиной таких возмущений являются солнечные аномалии.

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За последние две недели только 6 июня была зафиксирована буря средней силы (желтого уровня), а накануне активность оставалась на зеленом уровне, что указывает на незначительные колебания.

Магнитные бури могут негативно сказываться на самочувствии людей. Наиболее уязвимыми являются метеочувствительные лица, а также те, кто имеет проблемы с давлением или сердечно-сосудистой системой.

магнитная буря, влияние магнитной бури
​ Симптомы влияния магнитной бури / Инфографика Главред

Кто страдает от магнитных бурь больше всего?

Как сообщал Главред, магнитные бури могут влиять на разных людей, но наиболее уязвимыми являются:

  • Метеозависимые люди - те, кто чувствительно реагирует на изменения погоды, могут испытывать головную боль, усталость, головокружение или эмоциональную нестабильность.
  • Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями - магнитные бури могут вызывать повышение или снижение артериального давления, аритмию и общее ухудшение самочувствия.
  • Гипертоники и гипотоники - во время магнитных бурь артериальное давление может резко меняться, что может вызвать слабость или даже обморок.
  • Люди с нервными расстройствами - повышенная магнитная активность может вызвать тревожность, раздражительность, бессонницу или депрессивное состояние.
  • Пожилые люди - их организм может труднее адаптироваться к изменениям в магнитном поле Земли.
  • Беременные женщины - из-за перестройки организма они могут сильнее чувствовать влияние магнитных бурь, что может вызвать усталость, головокружение или головную боль.
  • Люди с хроническими заболеваниями - особенно это касается проблем с сердцем, сосудами, опорно-двигательным аппаратом и дыхательной системой.

Магнитные бури в Украине - последние новости

Как сообщает Главред, 1 июня Украина под атакой почти 8-балльного шторма. Буря началась 26 мая и ударила с 5-балльной мощностью и в начале лета внезапно выросла до 7-ми баллов.

Впоследствии стало известно, что буря затягивается. Уже на следующий день усиленный шторм атаковал страну.

Кроме этого, 8 июня страну также атаковала усиленная магнитная буря. На Солнце было замечено 36 солнечных пятен.

Больше метеорологических новостей:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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