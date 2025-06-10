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В Украине резко снизится температура воздуха: синоптики дали дождливый прогноз

Ангелина Подвысоцкая
10 июня 2025, 05:30
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Во вторник будет преимущественно сухо, а уже в среду регионы накроют дожди.
погода
Погода в Украине на неделю / фото: pixabay

Что узнаете, что узнаете:

  • Где будет холоднее всего
  • Какие регионы накроют дожди
  • Какой будет температура воздуха ночью

Погода в Украине в течение недели будет прохладнее. Жара отступает. Об этом заявила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

В течение недели будет царить более умеренный температурный режим. С северо-запада поступает прохладная воздушная масса.

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Во вторник, 10 июня, будет преимущественно сухо и солнечно. Со среды ожидаются кратковременные дожди. В среду дожди ожидаются в западных, северных и центральных областях. В четверг в центральных, южных и северных областях. В пятницу дожди будут в северо-восточных областях.

Ночью температура воздуха будет в пределах 8-14 градусов тепла, в западных областях будет 6-11 градусов тепла. Днем температура воздуха повысится до 18-24 градусов тепла. Теплее всего будет на востоке и юге - 16-22 градуса тепла ночью, 23-29 градусов тепла днем.

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, похолодание накроет Украину - стало известно, когда температура резко снизится. Скоро температура воздуха станет существенно ниже.

Также ранее сообщалось, что будут грозы, град и сильный ветер - названа дата, когда в Украине будет бушевать непогода. Стал известен прогноз погоды в Украине на 9 - 15 июня.

Напомним, "трясет" жесткий шторм - страну атаковала усиленная магнитная буря. В эти дни людям стоит быть осторожными. Магнитная буря может негативно повлиять на здоровье.

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Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха - выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, сейчас начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и информационными источниками.

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