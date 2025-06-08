Грозы, град и сильный ветер: названа дата, когда в Украине будет бушевать непогода

Прогноз погоды в Украине на 9 - 15 июня.

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Погода на неделю / фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой будет погода на следующей неделе

В каких областях Украины возможны грозы

Погода в Украине на следующей неделе будет достаточно неустойчивой. До среды в большинстве регионов Украины температура существенно снизится. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, прогнозируются грозовые дожди, которые местами могут быть сильными, а также сопровождаться градом и шквалистым усилением ветра.

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Погода 9 июня

В понедельник, 9 июня, ночью в центральных, северных и юго-западных областях, днем также на юге, востоке и северо-востоке Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и шквалы 15 - 20 м/с. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 - 12 м/с.

Температура воздуха в западных и северных областях ночью будет колебаться в пределах +13...+20 °C, днем +18...+28 °C; в центральных, южных и восточных регионах ночью +16...+22 °C, днем +32...+37 °C.

Погода 9 июня / фото: meteoprog

Погода 10 июня

Во вторник, 10 июня, ночью в восточных и южных областях, днем местами в Приазовье и на Донбассе пройдут кратковременные грозовые дожди. На остальной территории Украины - без существенных осадков. Ветер северный/северо-западный, 7 - 12 м/с, в южной части местами порывы 15 - 20 м/с.

Температура воздуха в северных и западных регионах ночью снизится до +7...+14 °C, днем ожидается в пределах +19...+25 °C. В других областях Украины ночью +15...+22 °C, днем +24...+29 °C, на Донбассе и в Крыму +28...+33 °C.

Погода 10 июня / фото: meteoprog

Погода 11 июня

В среду, 11 июня, ночью по всей территории Украины существенных осадков не предвидится. В дневные часы в западной части, вечером также местами в центральных регионах и Приазовье пройдут умеренные, местами значительные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер ожидается переменных направлений, 3 - 8 м/с.

Температура воздуха ночью составит +12...+18 °C, в северных областях и Карпатах +7...+10 °C; днем +20...+29 °C, в районе Полесья +16...+21 °C.

Погода 11 июня / фото: meteoprog

Погода 12 июня

В четверг, 12 июня, в большинстве областей Украины под влиянием атмосферных фронтов и циклонической деятельности пройдут дожди, местами значительные. В отдельных пунктах возможны град и шквалы 15 - 20 м/с. Без существенных осадков будет только в западных регионах. Ветер на Левобережье ожидается переменных направлений, 3 - 8 м/с, на Правобережье северо-западный, 7 - 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +12...+18 °C, на крайнем западе +7...+10 °C; днем +18...+24 °C, на крайнем юге и в Приазовье +25...+30 °C.

Погода 13 июня

В пятницу, 13 июня, на Левобережье Украины пройдут дожди, местами значительные. В остальных регионах без существенных осадков. Ветер будет преобладать северный, северо-западный, 7 - 12 м/с, в восточной части местами порывы 15 - 20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +10...+16 °C, днем +18...+24 °C.

Погода 14 июня

В субботу, 14 июня, под влиянием молодого антициклона по всей территории Украины осадков не предвидится. Ветер северный/северо-восточный, 7 - 12 м/с, на юго-востоке и в Крыму местами порывы 15 - 20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9...+16 °C, днем +22...+27 °C.

Погода 15 июня

В воскресенье, 15 июня, по всей Украине прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер ожидается переменных направлений, 3 - 8 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах +9...+16 °C, днем воздух прогреется до +23...+28 °C.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Укргидрометцентре заявили, что погода в Украине 8 июня будет жаркой, но местами дождливой и грозовой. Синоптики даже объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что жара продержится в нашем государстве всего несколько дней. Погода начнет меняться с понедельника, 9 июня. Тогда в наше государство начнет поступать атмосферный фронт с северо-запада, который принесет с собой кратковременные дожди и грозы, особенно в западных, северных и частично центральных областях.

В то же время, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что лето 2025 года в Украине будет жарче, чем в прошлом году. Несмотря на высокую температуру воздуха, будут и грозы с градом и шквалами.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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