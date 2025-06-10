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Ливни, грозы, град и шквалы: на Украину надвигается мощная непогода

Ангелина Подвысоцкая
10 июня 2025, 19:39
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Погода в Чернигове будет одной из самых холодных. Там температура воздуха опустится до +9 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 11 июня / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 11 июня
  • Где температура воздуха опустится до +17 градусов
  • В каких областях будут грозовые дожди и град

Погода в Украине 11 июня будет более прохладной. Во многих областях ожидаются грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что из Украины отойдет жаркая погода. Только на востоке и юге будет +29 градусов тепла. В большинстве областей ожидается +21...+25 градусов. Свежее всего будет на западе. Там ожидается 18-23 градуса тепла.

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В среду по Украине пронесутся кратковременные грозовые дожди с градом. Осадки преимущественно будут в западных, северных, некоторых центральных и южных областях.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода 11 июня
Прогноз погоды в Украине на 11 июня / фото: ventusky

Погода 11 июня

В Украине 11 июня будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют грозовые дожди в северо-западных, западных, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской и Одесской областях. Ветер будет южный и северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В Карпатах ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 8-13°, в южной части 13-18°; днем в западных областях 17-22°, в северных и большинстве центральных областей 20-25°, на остальной территории 24-29°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +28

По данным meteoprog, 11 июня в Украине будет местами прохладная погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +14...+28 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +9...+18 градусов.

погода 11 июня
Прогноз погоды в Украине на 11 июня / фото: meteoprog

Погода 11 июня в Киеве

В Киеве 11 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют кратковременный дождь. Ветер в этот день будет южный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 8-13°, днем 20-25°; в Киеве ночью 10-12°, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 11 июня
Прогноз погоды в Украине на 11 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, погода до конца мая в Украине резко изменится - синоптик рассказала, что произойдет. Синоптик дала Главреду эксклюзивный прогноз и рассказала, когда в Украине потеплеет и что будет с погодой до конца мая.

Также ранее сообщалось, что Украину накроет опасный шторм - где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами. Погода в Одессе будет одной из самых холодных. Там температура воздуха повысится лишь до +19 градусов.

Напомним, жара надвигается невыносимая - синоптик предупредила об аномалиях. Лето в Украине будет с невероятно контрастной погодой, рассказала Вазира Мартазинова.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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