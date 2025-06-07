Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Грозовые ливни, град и шквалы: в Украину идет настоящий Армагеддон

Ангелина Подвысоцкая
7 июня 2025, 19:32
1191
Погода в Днепре будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +33 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 8 июня / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 8 июня
  • Где температура воздуха повысится до +33 градуса
  • В каких областях будут грозовые дожди, град и шквалы

Погода в Украине 8 июня будет жаркой, но местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В западных, Житомирской и Винницкой областях будут грозы, дожди, град и шквалы - 15-20 м/с.

видео дня

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

погода 8 июня
Прогноз погоды в Украине на 8 июня / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что погода будет жаркой. Днем на юге температура воздуха повысится до +34 градусов. Такая жара в Украине продлится и в воскресенье, а уже с понедельника ожидается похолодание. На западе температура воздуха опустится до +15 градусов.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 8 июня

В Украине 8 июня будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют грозовые дожди с градом в западных, северо-западных, Винницкой и Житомирской областях. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Во многих областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 17-22°, днем 29-34° (на юго-востоке страны местами сильная жара 35-37°), в северо-западной части 23-28°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +33

По данным meteoprog, 8 июня в Украине будет местами прохладная погода. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +20...+33 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +14...+26 градусов.

погода 8 июня
Прогноз погоды в Украине на 8 июня / фото: meteoprog

Погода 8 июня в Киеве

В Киеве 8 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 17-22°, днем 30-34°; в Киеве ночью 20-22°, днем 32-34°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 8 июня
Прогноз погоды в Украине на 8 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, погода до конца мая в Украине резко изменится - синоптик рассказала, что произойдет. Синоптик дала Главреду эксклюзивный прогноз и рассказала, когда в Украине потеплеет и что будет с погодой до конца мая.

Также ранее сообщалось, что Украину накроет опасный шторм - где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами. Погода в Одессе будет одной из самых холодных. Там температура воздуха повысится лишь до +19 градусов.

Напомним, жара надвигается невыносимая - синоптик предупредила об аномалиях. Лето в Украине будет с невероятно контрастной погодой, рассказала Вазира Мартазинова.

Вас также может заинтересовать:

Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Грозовые ливни, град и шквалы: в Украину идет настоящий Армагеддон

Грозовые ливни, град и шквалы: в Украину идет настоящий Армагеддон

19:32Синоптик
Есть жертва и много раненых: РФ ударила прямо по центру Харькова

Есть жертва и много раненых: РФ ударила прямо по центру Харькова

18:56Война
Первое за 28 лет "золото": Онофрийчук победила на Евро в личном многоборье

Первое за 28 лет "золото": Онофрийчук победила на Евро в личном многоборье

17:16Спорт
Реклама

Популярное

Ещё
Изменил после свадьбы: муж Лорак принял сложное решение

Изменил после свадьбы: муж Лорак принял сложное решение

Большинство ошибается годами: как правильно жарить кабачки

Большинство ошибается годами: как правильно жарить кабачки

Мощная украинская баллистическая ракета взорвала КП россиян за 300 км – эксперт

Мощная украинская баллистическая ракета взорвала КП россиян за 300 км – эксперт

3 знаки зодиака, которым летнее солнцестояние принесет нереальную удачу

3 знаки зодиака, которым летнее солнцестояние принесет нереальную удачу

"Враг выполняет приказ Путина": эксперт рекомендует украинцам выезжать из Сум

"Враг выполняет приказ Путина": эксперт рекомендует украинцам выезжать из Сум

Последние новости

19:52

"Его отравили": украинский известный певец в критическом состоянии

19:38

За дорогую еду в аэропорту не придется платить - правило, о котором знают единицы

19:32

Грозовые ливни, град и шквалы: в Украину идет настоящий Армагеддон

18:59

Угроза переброски десятков тысяч военных: прогноз нового наступления из Беларуси

18:56

Есть жертва и много раненых: РФ ударила прямо по центру ХарьковаФото

Летом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на летоЛетом Россия сосредоточится на Донетчине: Владислав Селезнев - о планах Кремля на лето
18:52

В РФ горит склад с деталями для БпЛА - в небо поднимается огромный столб дымаВидео

18:32

"Мы не знаем": врачи назвали прогнозы больному путинисту Киркорову

18:22

F-16 мог сбить российский Су-35 ракетой с первого пуска – Defense Express

17:56

День Святой Троицы 8 июня: что категорически нельзя делать в этот день

Реклама
17:16

Первое за 28 лет "золото": Онофрийчук победила на Евро в личном многоборьеВидео

17:09

Ядерные бомбардировщики РФ в огне: СБУ показала новое видео операции ПаутинаВидео

16:48

Германия модернизирует армию до 2028 года из-за угрозы со стороны РФ

16:38

Цены взлетели на 13% за неделю: в Украине резко дорожает популярный продуктФото

16:35

От машины ничего не осталось: в Днепре взорвали авто прокурора

16:28

"Это надо исправить": что не так с памятником Нины Матвиенко и как он выглядит

16:16

Под угрозой 250-тысячный город: в DeepState назвали направление наступления РФ

15:50

В Затоке на мине в море подорвались двое мужчин – копы призвали к осторожности

15:30

РФ заявила о срыве обмена пленными и телами - в Украине прояснили ситуацию

15:23

"Вернутся в Украину": беглецы Винник и Потап попали под раздачу

15:23

Как леди держат чашку для чая и кофе: правила этикетаВидео

Реклама
14:58

Похолодание накроет Украину: когда температура резко снизится

14:47

Может ли РФ воевать "вечно": появился неожиданный прогноз сроков окончания войныВидео

13:55

8 июня – Троица: народные приметы и что нельзя делать в этот день

13:43

Есть ли угроза удара тысячи дронов РФ за ночь: в ВСУ объяснили, к чему готовиться

13:42

Слышат ли нас умершие люди: священник ответилВидео

13:33

Какой мёд самый полезный и чем отличается майский мёд от обычного

13:02

"Укрпочта" вводит новые правила получения отправлений – что изменится

12:33

Мощная украинская баллистическая ракета взорвала КП россиян за 300 км – эксперт

12:27

"Никаких ограничений": известный певец рассказал об отношениях с Тиной Кароль

12:00

Сколько животных на рисунке: только люди со "зрением орла" угадают за 7 секунд

11:55

Двойное убийство: в Бельгии зарезали жену и дочку бойца ВСУ

11:49

"Празднуем вторую годовщину": бывшая жена Комарова удивила признанием

11:40

Удары по ядерным ракетоносцам РФ: в ВСУ сделали важное заявление

11:22

Что можно сделать из сливы на зиму без консервации

11:20

ВСУ сбили вражеский истребитель Су-35 над Россией

10:58

Китайский гороскоп на завтра 8 июня: Змеям - страх, Обезьянам - уныние

10:54

Зеленский раскрыл детали "Паутины": чье было оружие и кем были водители фур

10:23

5 погибших, десятки раненых, масштабные разрушения: последствия ночного удара РФ по УкраинеФото

09:55

"Это мой выбор": Трамп назвал условие введения новых санкций против РФ

09:18

Гороскоп на завтра 8 июня: Девам - неожиданный гость, Тельцы сорвут куш

Реклама
09:10

Как укоренить пионы из букета: садовод назвал самый легкий способВидео

09:09

"Они сами дали Путину повод": Трамп сделал скандальное заявление об ударах РФ по УкраинеВидео

08:54

"Абсолютно новое партнерство": Франция анонсировала производство дронов в Украине

08:05

Чем конфликт Трампа и Маска опасен для Украинымнение

07:46

Удар по 9-этажке, десятки раненых и погибшие: РФ массированно ударила по ХарьковуФото

07:10

Два пастуха отличаются 3-мя деталями: надо найти отличия за 19 секунд

06:10

Очередная ночь террора: что запустила РФ по Украинемнение

05:40

"Враг выполняет приказ Путина": эксперт рекомендует украинцам выезжать из Сум

05:30

Суперголоволомка: найдите собаку среди кошек за 5 секунд

05:18

После атаки на Киев топливо подешевеет: как заправиться со скидкой

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяНастя КаменськихВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп Киркоров
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять