Грозовые ливни, град и шквалы: в Украину идет настоящий Армагеддон

Погода в Днепре будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +33 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 8 июня / фото: pexels

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 8 июня

Где температура воздуха повысится до +33 градуса

В каких областях будут грозовые дожди, град и шквалы

Погода в Украине 8 июня будет жаркой, но местами дождливой и грозовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В западных, Житомирской и Винницкой областях будут грозы, дожди, град и шквалы - 15-20 м/с.

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"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 8 июня / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что погода будет жаркой. Днем на юге температура воздуха повысится до +34 градусов. Такая жара в Украине продлится и в воскресенье, а уже с понедельника ожидается похолодание. На западе температура воздуха опустится до +15 градусов.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 8 июня

В Украине 8 июня будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют грозовые дожди с градом в западных, северо-западных, Винницкой и Житомирской областях. Ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Во многих областях будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 17-22°, днем 29-34° (на юго-востоке страны местами сильная жара 35-37°), в северо-западной части 23-28°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +33

По данным meteoprog, 8 июня в Украине будет местами прохладная погода. Теплее всего будет в Днепропетровской области. Там температура воздуха повысится до +20...+33 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +14...+26 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 8 июня / фото: meteoprog

Погода 8 июня в Киеве

В Киеве 8 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 17-22°, днем 30-34°; в Киеве ночью 20-22°, днем 32-34°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 8 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, погода до конца мая в Украине резко изменится - синоптик рассказала, что произойдет. Синоптик дала Главреду эксклюзивный прогноз и рассказала, когда в Украине потеплеет и что будет с погодой до конца мая.

Также ранее сообщалось, что Украину накроет опасный шторм - где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами. Погода в Одессе будет одной из самых холодных. Там температура воздуха повысится лишь до +19 градусов.

Напомним, жара надвигается невыносимая - синоптик предупредила об аномалиях. Лето в Украине будет с невероятно контрастной погодой, рассказала Вазира Мартазинова.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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