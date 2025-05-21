Погода до конца мая в Украине резко изменится: синоптик рассказала, что произойдет

Погода в Украине в мае удивляет своими перепадами температуры. Как рассказа в интервью Главреду синоптик и метеоролог Вазира Мартазинова, конец мая в Украине комфортным не будет.
"Май в этом году в Украине самый дождливый. В прошлом году были совершенно другие процессы. Тогда в апреле было много осадков. Этот год отличается. До конца мая можно ждать еще не один день с осадками, а в некоторых местах осадки будут очень сильными и интенсивными", - предупредила синоптик.
Похолодание в Украине - прогноз
По словам синоптика, Украину до конца мая также ждет и похолодание.
"Также ожидается неоднократное похолодание. Такое похолодание будет ветвистым. Придет холод, а потом опять потеплеет. Такой погода будет конца мая и даже начала июня. Конец мая в Украине комфортным не будет", - добавила синоптик.
Когда в Украине потеплеет
По словам Мартазиновой, только ко второй декаде июня стоит ожидать потепления.
"В начале июня будет еще прохладно. А вот что касается второй половины месяца, то могу порадовать прогнозом. Дождей будет меньше, температура будет подниматься к более летним процессам", - отметила метеоролог.
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Кто такая Вазира Мартазинова
Мартазинова Вазира - украинский ученый, физик атмосферы, метеоролог, климатолог, специалист в области изменения климата и долгосрочного прогноза погоды. Доктор физико-математических наук (1998) в области метеорологии, профессор (2003). Почетный работник гидрометслужбы Украины, пишет Википедия.
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