Погода до конца мая в Украине резко изменится: синоптик рассказала, что произойдет

Когда в Украине потеплеет и что будет с погодой до конца мая, эксклюзивный прогноз от синоптика.

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Погода до конца мая в Украине прогноз / pixabay

Погода в Украине в мае удивляет своими перепадами температуры. Как рассказа в интервью Главреду синоптик и метеоролог Вазира Мартазинова, конец мая в Украине комфортным не будет.

"Май в этом году в Украине самый дождливый. В прошлом году были совершенно другие процессы. Тогда в апреле было много осадков. Этот год отличается. До конца мая можно ждать еще не один день с осадками, а в некоторых местах осадки будут очень сильными и интенсивными", - предупредила синоптик.

Похолодание в Украине - прогноз

По словам синоптика, Украину до конца мая также ждет и похолодание.

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"Также ожидается неоднократное похолодание. Такое похолодание будет ветвистым. Придет холод, а потом опять потеплеет. Такой погода будет конца мая и даже начала июня. Конец мая в Украине комфортным не будет", - добавила синоптик.

Когда в Украине потеплеет

По словам Мартазиновой, только ко второй декаде июня стоит ожидать потепления.

"В начале июня будет еще прохладно. А вот что касается второй половины месяца, то могу порадовать прогнозом. Дождей будет меньше, температура будет подниматься к более летним процессам", - отметила метеоролог.

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Кто такая Вазира Мартазинова Мартазинова Вазира - украинский ученый, физик атмосферы, метеоролог, климатолог, специалист в области изменения климата и долгосрочного прогноза погоды. Доктор физико-математических наук (1998) в области метеорологии, профессор (2003). Почетный работник гидрометслужбы Украины, пишет Википедия.

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