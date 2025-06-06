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Засыпает градом и ломает деревья: лютая непогода накрыла Украину

Сергей Кущ
6 июня 2025, 19:55
579
В Сети пользователи публикуют фото и видео последствий.
Украину накрыл град
Украину накрыл град / Коллаж Главред, фото: соцсети

Вы узнаете:

  • Где разбушевалась непогода
  • Какой будет погода в ближайшие дни

Огромнейший град выпал в Украине. Непогода бушевала на Житомирщине и в Хмельницкой области.

В Сети пользователи публикуют фото и видео - дворы людей усыпаны градинами размером с перепелиное яйцо.

видео дня

Местные паблики сообщают, что сильный ветер повалил деревья.

Отметим, что погода в Украине в выходные, 7 и 8 июня, будет жаркой, местами будут грозовые дожди, а также местами град и шквалы.

В ближайшие двое суток из-за поступления жаркой воздушной массы из районов Балканского полуострова и Турции в Украине существенно повысится температура воздуха. Самые высокие температуры будут фиксироваться в южных, центральных и восточных регионах

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, будет жара +37 и грозовые ливни с градом - Украину накрывает опасная погода. В некоторых областях будет невероятно жаркая погода, а часть регионов накроют грозовые ливни и град и будут шквалистые порывы ветра.

Также ранее сообщалось, что грозовые дожди накроют несколько областей - стало известно, где резко испортится погода. В большинстве областей завтра ожидается жаркая погода, но в нескольких регионах стоит быть готовыми к дождям с грозами.

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