Засыпает градом и ломает деревья: лютая непогода накрыла Украину

Вы узнаете:
- Где разбушевалась непогода
- Какой будет погода в ближайшие дни
Огромнейший град выпал в Украине. Непогода бушевала на Житомирщине и в Хмельницкой области.
В Сети пользователи публикуют фото и видео - дворы людей усыпаны градинами размером с перепелиное яйцо.
Местные паблики сообщают, что сильный ветер повалил деревья.
Отметим, что погода в Украине в выходные, 7 и 8 июня, будет жаркой, местами будут грозовые дожди, а также местами град и шквалы.
В ближайшие двое суток из-за поступления жаркой воздушной массы из районов Балканского полуострова и Турции в Украине существенно повысится температура воздуха. Самые высокие температуры будут фиксироваться в южных, центральных и восточных регионах
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, будет жара +37 и грозовые ливни с градом - Украину накрывает опасная погода. В некоторых областях будет невероятно жаркая погода, а часть регионов накроют грозовые ливни и град и будут шквалистые порывы ветра.
Также ранее сообщалось, что грозовые дожди накроют несколько областей - стало известно, где резко испортится погода. В большинстве областей завтра ожидается жаркая погода, но в нескольких регионах стоит быть готовыми к дождям с грозами.
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