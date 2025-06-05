Грозовые дожди накроют несколько областей: где резко испортится погода

В большинстве областей завтра ожидается жаркая погода, но в нескольких регионах стоит быть готовыми к дождям с грозами.

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Погода в Украине - грозовые дожди накроют несколько областей/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 6 июня

Где будет жаркая погода

В каких областях будут дожди с грозами

Погода в Украине в пятницу, 6 июня, будет преимущественно очень теплой и даже жаркой. Максимальная температура воздуха ожидается в течение дня +25...+30 градусов.

Но в ряде регионов не обойдется без сильных осадков. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"Кратковременные грозовые дожди пройдут 6-го июня в западных областях, на севере и в Винницкой области", - отметила она.

По словам синоптика, на остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода.

В западных областях завтра ветер южных направлений может достигать сильных значений.

Погода в Украине 6 июня/ meteoprog

Погода в Киеве 6 июня

В Киеве в пятницу, 6 июня, температура воздуха достигнет +28, +29 градусов.

Диденко отметила, что столица нашего государства будет на границе атмосферного фронта - есть вероятность кратковременного грозового дождя.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Какой будет погода в Украине в следующие несколько дней

В дальнейшем в Украине будет преобладать жаркая погода, говорит синоптик.

"Но в понедельник, 9-го июня, в северных, западных областях и местами в центре жара ослабнет до +21...+25 градусов", - добавила она.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, будет жара и +32 градуса - стало известно, какие области Украины накроет сухая и солнечная погода. Температура воздуха в Украине снова повысится.

Также ранее сообщалось, что мощная жара накрывает Украину - стало известно, где солнце разожжет до +32. Погода в Ужгороде будет самой жаркой. Там температура воздуха повысится до +29 градусов.

Напомним, экстремально сильная магнитная буря накрыла Украину - шторм достиг красного уровня. В начале недели зафиксировали экстремально высокую солнечную активность с 8-балльной магнитной бурей.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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