Грозовые дожди накроют несколько областей: где резко испортится погода

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине 6 июня
- Где будет жаркая погода
- В каких областях будут дожди с грозами
Погода в Украине в пятницу, 6 июня, будет преимущественно очень теплой и даже жаркой. Максимальная температура воздуха ожидается в течение дня +25...+30 градусов.
Но в ряде регионов не обойдется без сильных осадков. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Кратковременные грозовые дожди пройдут 6-го июня в западных областях, на севере и в Винницкой области", - отметила она.
По словам синоптика, на остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода.
В западных областях завтра ветер южных направлений может достигать сильных значений.
Погода в Киеве 6 июня
В Киеве в пятницу, 6 июня, температура воздуха достигнет +28, +29 градусов.
Диденко отметила, что столица нашего государства будет на границе атмосферного фронта - есть вероятность кратковременного грозового дождя.
Какой будет погода в Украине в следующие несколько дней
В дальнейшем в Украине будет преобладать жаркая погода, говорит синоптик.
"Но в понедельник, 9-го июня, в северных, западных областях и местами в центре жара ослабнет до +21...+25 градусов", - добавила она.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, будет жара и +32 градуса - стало известно, какие области Украины накроет сухая и солнечная погода. Температура воздуха в Украине снова повысится.
Также ранее сообщалось, что мощная жара накрывает Украину - стало известно, где солнце разожжет до +32. Погода в Ужгороде будет самой жаркой. Там температура воздуха повысится до +29 градусов.
Напомним, экстремально сильная магнитная буря накрыла Украину - шторм достиг красного уровня. В начале недели зафиксировали экстремально высокую солнечную активность с 8-балльной магнитной бурей.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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