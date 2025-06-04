Жара и +32 градуса: какие области Украины накроет сухая и солнечная погода

Вы узнаете:
- Какой будет погода 5 июня
- В каких областях возможны грозовые дожди
Погода в Украине до конца недели будет очень теплой, до жары, с периодическими грозовыми дождями на западе и севере. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, завтра, 5 июня, практически по всей территории Украины будет сухо и солнечно, только вечером в западных областях - очередные грозовые дожди.
Температура воздуха в четверг снова повысится - везде в Украине +25...+30 градусов, на западе местами до +30...+32 градусов.
"Южный ветер завтра может быть сильным, до штормовых порывов, в западных областях", - подчеркнула синоптик.
Погода в Киеве
В Киеве 5 июня предполагается сухая погода с температурой воздуха +26...+28 градусов.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха говорила, что погода в Украине в первую неделю лета будет переменчивой. В ряде областей в ближайшие дни будет достаточно жарко, кое-где температура воздуха даже может подняться до +32 градусов. Но при этом в части областей ожидаются дожди с грозами.
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что лето 2025 года в Украине будет жарче, чем в прошлом году. Средняя за сезон температура воздуха будет на один-два градуса выше нормы.
В то же время, метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что погода в Украине в начале июня будет по-летнему теплой с дневными показателями максимальной температуры в пределах +27...+32 °С.
Читайте также:
- Любовь рядом: каким 5 знакам зодиака звезды подарят романтику в июне 2025 года
- Гороскоп Таро на завтра 5 июня: Девам - новая страсть, Стрельцам - не бояться
- Китайский гороскоп на завтра 5 июня: Кроликам - долги, Козлам - споры
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред