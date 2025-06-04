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Жара и +32 градуса: какие области Украины накроет сухая и солнечная погода

Мария Николишин
4 июня 2025, 12:25
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Температура воздуха в Украине снова повысится.
Жара и +32 градуса: какие области Украины накроет сухая и солнечная погода
Прогноз погоды в Украине / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода 5 июня
  • В каких областях возможны грозовые дожди

Погода в Украине до конца недели будет очень теплой, до жары, с периодическими грозовыми дождями на западе и севере. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра, 5 июня, практически по всей территории Украины будет сухо и солнечно, только вечером в западных областях - очередные грозовые дожди.

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Температура воздуха в четверг снова повысится - везде в Украине +25...+30 градусов, на западе местами до +30...+32 градусов.

"Южный ветер завтра может быть сильным, до штормовых порывов, в западных областях", - подчеркнула синоптик.

Жара и +32 градуса: какие области Украины накроет сухая и солнечная погода
Погода на 5 июня / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 5 июня предполагается сухая погода с температурой воздуха +26...+28 градусов.

Жара и +32 градуса: какие области Украины накроет сухая и солнечная погода
Погода в Киеве / фото: meteoprog
Жара и +32 градуса: какие области Украины накроет сухая и солнечная погода
Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха говорила, что погода в Украине в первую неделю лета будет переменчивой. В ряде областей в ближайшие дни будет достаточно жарко, кое-где температура воздуха даже может подняться до +32 градусов. Но при этом в части областей ожидаются дожди с грозами.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что лето 2025 года в Украине будет жарче, чем в прошлом году. Средняя за сезон температура воздуха будет на один-два градуса выше нормы.

В то же время, метеоролог Игорь Кибальчич заявил, что погода в Украине в начале июня будет по-летнему теплой с дневными показателями максимальной температуры в пределах +27...+32 °С.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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