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Будет +32 градуса: где в Украине скоро ударит сильная жара

Алёна Воронина
3 июня 2025, 19:48
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В части областей будет очень жарко, а некоторые регионы накроют дожди с грозами.
Погода, жара, лето, девушка
Погода в Украине - будет +32 градуса/ фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в ближайшие несколько дней
  • Где будет температура +32 градуса
  • Где будут идти дожди с грозами

Погода в Украине в первую неделю лета будет переменчивой. В ряде областей в ближайшие дни будет достаточно жарко, кое-где температура воздуха даже может подняться до +32 градусов. Но при этом в части областей ожидаются дожди с грозами.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет NV. Она отметила, что в среду, 4 июня, кратковременные дожди с грозами будут идти в основном на левобережной части нашей страны и в Крыму, а в четверг, 5 июня, небольших дождей снова следует ожидать в западных областях.

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Температура воздуха будет по-настоящему летней. В первые несколько дней недели в ночные часы столбики термометров будут показывать +11...+18 градусов, а в дневные часы - +24...+29, на юге и востоке - даже до +32 градусов. Немножко прохладнее за счет облачности будет только на западе - днем там ожидается +19...+24 градусов.

В целом погода будет достаточно комфортной, отметила Птуха.

В то же время она предупредила, что в конце недели в западных, северных и большинстве центральных областей снова пройдут кратковременные дожди и грозы, а вот на остальной территории осадков не ожидается.

Показатели температуры воздуха существенно не изменятся: ночью ожидается +13...+19 градусов, днем +21...+27, на юге до +30 градусов. В субботу, 7 июня, будет даже теплее.

"Впрочем, ожидаем, что изменчивость погоды будет сохраняться", - добавила Птуха

Она добавила, что стабильно высоких температурных показателей на следующую неделю, с 9 июня, не прогнозируется.

Погода в Украине 4 июня
Погода в Украине 4 июня/ meteoprog
Погода в Украине 5 июня
Погода в Украине 5 июня/ meteoprog
Погода в Украине 6 июня
Погода в Украине 6 июня/ meteoprog
Наталья Птуха
Наталья Птуха/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, будут град, грозы, сильные ливни и ветер - Украину атакует мощный шторм. Во многих областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Также ранее сообщалось, что будут ливни, град и сильный ветер - стало известно, где в Украине завтра, 4 июня, будет свирепствовать непогода. Диденко рассказала, в каких регионах возможны грозы 4 июня.

Напомним, будет жарче, чем в прошлом году - синоптик озвучила прогноз погоды на лето 2025 года. Июль и август будут теплее климатической нормы.

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Кто такая Наталья Птуха

Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, начальник отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

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