Ливни, град и сильный ветер: где в Украине завтра будет бушевать непогода

Диденко рассказала, в каких регионах возможны грозы 4 июня.

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Прогноз погоды на 4 июня / фото: УНИАН

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Какой будет погода 4 июня

В каких регионах пройдут дожди

В среду, 4 июня, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт. Это означает, что в зоне его влияния будут идти возможные дожди с грозами, град и порывистый ветер, после чего температура воздуха немного опустится. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра, 4 июня, дожди с грозами возможны ночью, а уже днем кратковременные ливни вероятны только в Карпатах, на Закарпатье, в Донецкой и Луганской областях.

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На остальной территории Украины, то есть в большинстве областей, завтра будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха в течение дня составит +23...+27 °C, на юге и востоке +27...+31 °C.

Погода на 4 июня / фото: meteoprog

Погода в Киеве 4 июня

В Киеве 4 июня ожидается сухая солнечная погода. Температура воздуха днем будет достигать +23...+24 °C.

По словам синоптика, в последующие дни июня летняя жара продолжит накрывать Украину.

"Но в дальнейшем в Украине практически повсюду - лайтспека, ожидается +24...+29 градусов, на юге и востоке, местами в центральной части +27...+32 градуса", - написала Диденко.

Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как писал Главред, погода в Украине 3 июня будет местами дождливой. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Он объявлен в западных, северных, Винницкой, Ровенской, Житомирской и Волынской областях. Там будут сильные дожди, град, грозы и шквалы 15-20 м/с.

Метеоролог Игорь Кибальчич сообщил, что погода в Украине в начале июня будет по-летнему теплой с дневными показателями максимальной температуры в пределах +27...+32 °С. Вместе с этим, периодически будут выпадать дожди, которые будут наиболее интенсивными в западных и северных областях.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха заявила, что по предварительным оценкам, лето ожидается теплым и с периодами жары. Среднемесячная температура будет выше климатической нормы на 1,5 градуса, а в июле и августе - на 2,5 градуса.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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