Ударит +34 градуса: известна дата, когда Украину накроет безумная жара

В некоторых областях Украины периодически будут выпадать дожди.

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Погода в Украине на неделю / фото: УНИАН

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Какой будет погода на следующей неделе

В каких областях возможны грозы и град

Погода в Украине в начале июня будет по-летнему теплой с дневными показателями максимальной температуры в пределах +27...+32 °С. Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

Он также добавил, что вместе с этим, периодически будут выпадать дожди, которые будут наиболее интенсивными в западных и северных областях.

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Погода 2 июня

В понедельник, 2 июня, в западной части страны, днем также в северных областях, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Днем в отдельных пунктах возможен град и шквалы, 15 - 20 м/с. На остальной территории Украины без осадков.

Ночью и утром местами будут наблюдаться слабые туманы. Ветер ночью переменных направлений, днем преимущественно юго-западный, 5 - 10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +12...+17 °С, днем +22...+27 °С; в южной части ночью +16...+21 °С, днем +26...+31 °С.

Погода 2 июня / фото: meteoprog

Погода 3 июня

Во вторник, 3 июня, в западных, северных и местами центральных областях ожидается неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами, местами возможны сильные ливни, град и шквалы 17 - 22 м/с. В южных и восточных регионах без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+21 °С, днем +27...+32 °С, в западных и северо-западных областях +20...+26 °С.

Погода 3 июня / фото: meteoprog

Погода 4 июня

В среду, 4 июня, дожди пройдут в центральных, восточных областях, днем также в Приазовье, Карпатах и на Прикарпатье. Местами возможны грозы, в отдельных пунктах град. В остальных регионах - без осадков.

Ветер северный, в западных областях юго-восточный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+18 °С, в северных областях местами +7...+10 °С, днем +22...+27 °С, на юге местами +28...+31 °С.

Погода 4 июня / фото: meteoprog

Погода 5 июня

В четверг, 5 июня, в большинстве областей Украины ожидается устойчивая погода, без осадков. Лишь во второй половине дня в западных и северных областях местами пройдут грозовые ливни. Ночью и утром возможен слабый туман.

Ветер ночью переменных направлений, днем южный/юго-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем +25...+30 °С, на юге и Прикарпатье местами +30...+33 °С.

Погода 6 июня

В пятницу, 6 июня, в западных, центральных и северо-восточных областях ожидаются грозовые дожди, днем местами с градом и шквалами до 17 - 24 м/с. На остальной территории страны - преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+19 °С, днем +25...+30 °С, в южных и центральных областях +30...+33 °С.

Погода 7 июня

В субботу, 7 июня, ночью в северных, восточных и центральных регионах, днем в западной части пройдут грозовые дожди, местами значительные. На остальной территории Украины преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман.

Ветер ночью переменных направлений, 3 - 8 м/с, днем западный с переходом на юго-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +14...+19 °С, днем +27...+32 °С, на юге местами до +34 °С.

Погода 8 июня

В воскресенье, 8 июня, в большинстве западных, северных и центральных областей прогнозируются грозовые дожди, днем местами град и шквалы 17 - 22 м/с. В остальных регионах без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+22 °С, днем в западных и северных областях +17...+26 °С, на остальной территории страны +29...+34 °С.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Укргидрометцентр рассказал, что погода в Украине 1 июня будет местами дождливой. Также с 31 мая по 2 июня синоптики прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности в Херсонской, Харьковской и Сумской областях.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха заявила, что по предварительным оценкам, лето ожидается теплым и с периодами жары. Среднемесячная температура будет выше климатической нормы на 1,5 градуса, а в июле и августе - на 2,5 градуса.

Также сообщалось, что в течение следующих пяти лет температура воздуха на Земле достигнет рекордных значений, что создаст условия для более смертоносных экстремальных погодных условий.

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Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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