Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Ударит +34 градуса: известна дата, когда Украину накроет безумная жара

Мария Николишин
1 июня 2025, 12:09
238
В некоторых областях Украины периодически будут выпадать дожди.
Ударит +34 градуса: известна дата, когда Украину накроет безумная жара
Погода в Украине на неделю / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода на следующей неделе
  • В каких областях возможны грозы и град

Погода в Украине в начале июня будет по-летнему теплой с дневными показателями максимальной температуры в пределах +27...+32 °С. Об этом сообщил метеоролог Игорь Кибальчич.

Он также добавил, что вместе с этим, периодически будут выпадать дожди, которые будут наиболее интенсивными в западных и северных областях.

видео дня

Погода 2 июня

В понедельник, 2 июня, в западной части страны, днем также в северных областях, ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Днем в отдельных пунктах возможен град и шквалы, 15 - 20 м/с. На остальной территории Украины без осадков.

Ночью и утром местами будут наблюдаться слабые туманы. Ветер ночью переменных направлений, днем преимущественно юго-западный, 5 - 10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +12...+17 °С, днем +22...+27 °С; в южной части ночью +16...+21 °С, днем +26...+31 °С.

Ударит +34 градуса: известна дата, когда Украину накроет безумная жара
Погода 2 июня / фото: meteoprog

Погода 3 июня

Во вторник, 3 июня, в западных, северных и местами центральных областях ожидается неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами, местами возможны сильные ливни, град и шквалы 17 - 22 м/с. В южных и восточных регионах без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+21 °С, днем +27...+32 °С, в западных и северо-западных областях +20...+26 °С.

Ударит +34 градуса: известна дата, когда Украину накроет безумная жара
Погода 3 июня / фото: meteoprog

Погода 4 июня

В среду, 4 июня, дожди пройдут в центральных, восточных областях, днем также в Приазовье, Карпатах и на Прикарпатье. Местами возможны грозы, в отдельных пунктах град. В остальных регионах - без осадков.

Ветер северный, в западных областях юго-восточный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+18 °С, в северных областях местами +7...+10 °С, днем +22...+27 °С, на юге местами +28...+31 °С.

Ударит +34 градуса: известна дата, когда Украину накроет безумная жара
Погода 4 июня / фото: meteoprog

Погода 5 июня

В четверг, 5 июня, в большинстве областей Украины ожидается устойчивая погода, без осадков. Лишь во второй половине дня в западных и северных областях местами пройдут грозовые ливни. Ночью и утром возможен слабый туман.

Ветер ночью переменных направлений, днем южный/юго-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем +25...+30 °С, на юге и Прикарпатье местами +30...+33 °С.

Погода 6 июня

В пятницу, 6 июня, в западных, центральных и северо-восточных областях ожидаются грозовые дожди, днем местами с градом и шквалами до 17 - 24 м/с. На остальной территории страны - преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью составит +13...+19 °С, днем +25...+30 °С, в южных и центральных областях +30...+33 °С.

Погода 7 июня

В субботу, 7 июня, ночью в северных, восточных и центральных регионах, днем в западной части пройдут грозовые дожди, местами значительные. На остальной территории Украины преимущественно без осадков. Ночью и утром возможен слабый туман.

Ветер ночью переменных направлений, 3 - 8 м/с, днем западный с переходом на юго-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +14...+19 °С, днем +27...+32 °С, на юге местами до +34 °С.

Погода 8 июня

В воскресенье, 8 июня, в большинстве западных, северных и центральных областей прогнозируются грозовые дожди, днем местами град и шквалы 17 - 22 м/с. В остальных регионах без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-западный, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью +14...+22 °С, днем в западных и северных областях +17...+26 °С, на остальной территории страны +29...+34 °С.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Укргидрометцентр рассказал, что погода в Украине 1 июня будет местами дождливой. Также с 31 мая по 2 июня синоптики прогнозируют чрезвычайный уровень пожарной опасности в Херсонской, Харьковской и Сумской областях.

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха заявила, что по предварительным оценкам, лето ожидается теплым и с периодами жары. Среднемесячная температура будет выше климатической нормы на 1,5 градуса, а в июле и августе - на 2,5 градуса.

Также сообщалось, что в течение следующих пяти лет температура воздуха на Земле достигнет рекордных значений, что создаст условия для более смертоносных экстремальных погодных условий.

Читайте также:

Кто такой Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра Погода на неделю Игорь Кибальчич
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Есть погибшие и раненые: РФ ударила ракетами по расположению учебного подразделения ВСУ

Есть погибшие и раненые: РФ ударила ракетами по расположению учебного подразделения ВСУ

12:40Война
Ударит +34 градуса: известна дата, когда Украину накроет безумная жара

Ударит +34 градуса: известна дата, когда Украину накроет безумная жара

12:09Синоптик
Серия катастроф в РФ: разрушены мосты, есть погибшие — Украина раскрыла план Кремля

Серия катастроф в РФ: разрушены мосты, есть погибшие — Украина раскрыла план Кремля

12:00Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Новая любовь, приключения и рост: астрологи назвали 5 счастливчиков этого лета

Новая любовь, приключения и рост: астрологи назвали 5 счастливчиков этого лета

Что нельзя делать с водой 1 июня: строгие приметы и запреты

Что нельзя делать с водой 1 июня: строгие приметы и запреты

Карта Deep State онлайн за 1 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Почему 1 июня нельзя стирать и убирать: какой праздник и день ангела

Почему 1 июня нельзя стирать и убирать: какой праздник и день ангела

Влупила мощнейшая магнитная буря: Украина под атакой почти 8-балльного шторма

Влупила мощнейшая магнитная буря: Украина под атакой почти 8-балльного шторма

Последние новости

13:04

Ответ на наступление РФ: известно, может ли Украина добиться перелома на фронте

12:41

Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 июня

12:40

Есть погибшие и раненые: РФ ударила ракетами по расположению учебного подразделения ВСУ

12:33

Тест - положительный: популярная украинская певица намекнула на беременностьВидео

12:31

Война усилится, РФ будет наступать все лето: раскрыты новые планы ПутинаВидео

В Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала датыВ Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала даты
12:09

Ударит +34 градуса: известна дата, когда Украину накроет безумная жара

12:00

Серия катастроф в РФ: разрушены мосты, есть погибшие — Украина раскрыла план Кремля

11:45

"Ситуация не простая": в ГПСУ назвали основные направления наступления РФ на Сумщине

11:22

У Трампа выдвинули требования к Украине и России

Реклама
11:12

Ситуация динамичная и непредсказуемая: каким будет курс доллара и евро до 8 июня

11:06

Китайский гороскоп на завтра 2 июня: Тиграм - депрессия, Лошадям - конфликты

10:34

Почему поляки будут блокировать путь Украины в ЕСмнение

10:27

У Зеленского раскрыли ситуацию в Сумской области и сделали заявление

10:21

Двигался в сторону Крыма: военный поезд оккупантов взорвали, детали от ГУР

10:16

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 июня: Весам - победа, Рыбам - давление

09:41

Сколько еще Путин способен воевать: назван прогноз и цель РоссииВидео

09:37

Новые цели: в ISW назвали 5 областей Украины, которые хочет оккупировать РФ

09:25

Гороскоп на завтра 2 июня: Львам - большая удача, Водолеям - новые возможности

09:11

Роль Европы будет расти, именно она способна решать вопросымнение

08:55

Карта Deep State онлайн за 1 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:50

Гороскоп на неделю со 2 по 8 июня: Ракам - конфликты, Девам выпадет шанс

08:49

Трамп примет решение по переговорам Украины и России: в США назвали сроки

08:46

Поставки сорваны: партизаны провели диверсию на железной дороге в Донецкой области

07:29

РФ ударила по Запорожью: повреждена инфраструктура и частные дома, деталиФотоВидео

07:10

Сколько лиц на рисунке: только гений угадает за 11 секунд

06:30

Влупила мощнейшая магнитная буря: Украина под атакой почти 8-балльного шторма

05:25

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову уже вот-вот: кто в списке

04:35

Как правильно - "смажити" или "жарити": какой ошибки стоит избегатьВидео

03:47

Можно ли спать на кровати, на которой умер человек: священник дал ответ

03:22

Командование отчиталось о "чистках" в ТЦК и СП - первые подробности

02:44

Гороскоп на июнь 2025 для Близнецов: деньги, везение и любовьВидео

01:30

Четыре знака зодиака, которые имеют дар быть идеальными мамами

31 мая, суббота
23:23

Зеленский раскритиковал РФ из-за подготовки к новым переговорам

22:15

Огонь в 10 километрах от резиденции Путина: под Москвой вспыхнул пожар

22:15

РФ увеличила активность на фронте: Зеленский - о самых сложных направлениях

21:43

Итальянская принцесса влетела головой в стену на мотоцикле

21:42

Канцлер Германии летит к Трампу: СМИ узнали, о чем будут говорить

21:15

В семье Рианны случилась большая трагедия: что произошло

20:41

Возле детской площадки: в Харькове мужчина в военной форме устроил стрельбу

20:18

Почти 30-градусная жара накрывает Украину: где будет жарче всего

Реклама
19:33

Враг прорвал новый участок границы Украины: где есть продвижение

18:45

"У двух стран могут возникнуть проблемы": РФ может проверить НАТО "на слабо"Видео

18:41

Как может закончиться война в Украине: дипломат назвал 2 сценария

17:48

Что нельзя делать с водой 1 июня: строгие приметы и запреты

17:36

Резкий обвал или укрепление гривны: эксперт сказал, что будет с валютой в июне

17:25

В Житомире неизвестный бросил гранату в толпу и убежал: есть пострадавшиеФото

16:57

В 100 гривен уже не уложиться: в Украине подорожало самое доступное мясо

16:35

Развивает скорость до 750 км/ч: Россия атакует Украину новыми дронами

16:29

СМИ раскрыли, почему Германия тормозит передачу Украине крылатых ракет Taurus

16:26

Почему некоторые коты мурлыкают больше других: ответ удивляет

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийМаксим ГалкинПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонНастя КаменськихАлла Пугачева
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять