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Усиленный шторм атаковал страну: "трусит" почти 8-балльная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
2 июня 2025, 05:55
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Эта магнитная буря такой силы может повлиять на здоровье всех людей.
магнитная буря
Украину накрыла усиленная магнитная буря / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Как магнитная буря влияет на человека
  • Когда будет пик следующей магнитной бури
  • Когда закончится магнитная буря

Украину атаковала усиленная магнитная буря и она затягивается. Об этом сообщает meteoagent.

Она началась 26 мая и ударила с 5-балльой мощностью. Затем буря начала усиливаться и достигла 7-ми баллов 29 мая. После этого она стала немного слабее.

видео дня

1 июня буря ударила с новой мощностью. Она внезапно выросла до 7-ми баллов. На таком же уровне она продержится и 2 июня, что делает её невероятно сильной и опасной для здоровья. Лишь на следующий день она пойдет на спад и опустится ло 5-ти баллов.

магнитная буря
Украину накрыла усиленная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 11 вспышек класса М и С. Сообщается, что 2 июня могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 65%. Вероятность вспышек класса Х составляет 25%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 47 солнечных пятен.

"Магнитная буря такой силы может повлиять на здоровье всех людей. В группе особого риска пожилые, метеозависимые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения. Поэтому в этот день следует уделить особое внимание своему здоровью. По возможности ограничьте физическую нагрузку, не нарушайте режим сна. Желательно больше находиться на свежем воздухе и употреблять достаточное количество жидкости. Также магнитная буря такого уровня может быть причиной отключения радиосвязи, сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных", - говорится в сообщении.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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