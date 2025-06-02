Град, грозы, сильные ливни и ветер: Украину атакует мощный шторм

Во многих областях синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 3 июня / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 3 июня

Где температура воздуха повысится до +29 градусов

В каких областях будут дожди и грозы

Погода в Украине 3 июня будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Он объявлен в западных, северных, Винницкой, Ровенской, Житомирской и Волынской областях. Там будут сильные дожди, град, грозы и шквалы 15-20 м/с.

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"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 3 июня / фото: ventusky

Погода 3 июня

В Украине 3 июня будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют грозовые дожди и град в западных, северных и центральных областях. Ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Также ожидаются сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 13-18°; днем 24-29°, на юге и востоке страны до 32°, в западных областях 19-24°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +29

По данным meteoprog, 3 июня в Украине будет местами прохладная погода. Теплее всего будет в южных областях. Там температура воздуха повысится до +18...+29 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +15...+22 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 3 июня / фото: meteoprog

Погода 3 июня в Киеве

В Киеве 3 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 13-18°, днем 24-29°; в Киеве ночью 15-17°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 3 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, погода до конца мая в Украине резко изменится - синоптик рассказала, что произойдет. Синоптик дала Главреду эксклюзивный прогноз и рассказала, когда в Украине потеплеет и что будет с погодой до конца мая.

Также ранее сообщалось, что Украину накроет опасный шторм - где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами. Погода в Одессе будет одной из самых холодных. Там температура воздуха повысится лишь до +19 градусов.

Напомним, жара надвигается невыносимая - синоптик предупредила об аномалиях. Лето в Украине будет с невероятно контрастной погодой, рассказала Вазира Мартазинова.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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