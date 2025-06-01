Часть страны будут заливать грозовые дожди, а другие области атакует жара - прогноз

Погода в Николаеве будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +27 градусов.

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Прогноз погоды в Украине на 2 июня / unsplash.com

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 2 июня

Где температура воздуха повысится до +28 градусов

В каких областях будут дожди и грозы

Погода в Украине 2 июня будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что во вторник ожидаются свежие +19 градусов, а уже в четверг Киев накроет безумная жара - 28-30 градусов тепла.

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Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 2 июня / фото: ventusky

Погода 2 июня

В Украине 2 июня будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди и грозы в Волынской, Львовской, Закарпатской, Житомирской, Винницкой, Одесской и Киевской областях. Ветер будет западный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 11-16°, в южной части до 19°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 18-23°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +28

По данным meteoprog, 2 июня в Украине будет местами прохладная погода. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +18...+28 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до +11...+24 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 2 июня / фото: meteoprog

Погода 2 июня в Киеве

В Киеве 2 июня будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 11-16°, днем 23-28°; в Киеве ночью 14-16°, днем 25-27°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 2 июня / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, погода до конца мая в Украине резко изменится - синоптик рассказала, что произойдет. Синоптик дала Главреду эксклюзивный прогноз и рассказала, когда в Украине потеплеет и что будет с погодой до конца мая.

Также ранее сообщалось, что Украину накроет опасный шторм - где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами. Погода в Одессе будет одной из самых холодных. Там температура воздуха повысится лишь до +19 градусов.

Напомним, жара надвигается невыносимая - синоптик предупредила об аномалиях. Лето в Украине будет с невероятно контрастной погодой, рассказала Вазира Мартазинова.

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Что такое Укргидрометцентр? Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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