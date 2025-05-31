Ударит ли в Украине рекордная жара летом 2025: какой месяц будет самым жарким

Синоптик сказала, будет ли в этом году такая же жара, как в прошлом году - с температурой до +40 градусов.

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Ударит ли в Украине рекордная жара летом 2025/ фото: depositphotos.com/ua

Кратко:

Лето 2025 будет теплым с периодами жары

Среднемесячная температура будет выше климатической нормы

Не обойдется без колебаний температуры и неравномерного распределения осадков

Погода в Украине летом прошлого года была аномально теплой, тогда температура воздуха била рекорды и местами даже превышала +40 градусов. Ожидать ли в нашем государстве летом 2025 года такой же жары, как была в прошлом году - об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет 24 канал.

Она отметила, что, по предварительным оценкам, лето ожидается теплым и с периодами жары. Среднемесячная температура будет выше климатической нормы на 1,5 градуса, а в июле и августе - на 2,5 градуса.

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Также ожидается, что будут колебания температуры воздуха. Осадки могут распределяться неравномерно, как и в прошлом году.

Наиболее жарко будет в июле и августе, но могут быть и исключения.

Птуха отметила, что температура ожидается немного выше климатической нормы, но точно пока сказать трудно.

Также она рассказала, что в ближайшие дни резкого изменения погоды не ожидается. Украина будет оставаться в таком же температурном режиме и периодически с дождями. Однако с выходных уже будет больше прояснений.

"Есть определенная тенденция, что где-то после 3 числа будет на несколько градусов повышение температурного фона", - сказала синоптик.

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что будут град, грозы и температура +6 - опасная погода в Украине еще больше усилится. Практически все выходные во многих областях Украины будут сильные осадки. Возможны град и грозы. Температура в некоторых областях будет ниже нормы на 1-4 градуса.

Также ранее Главред сообщал, что ударит +30 градусов - стала известна дата, когда Украину накроет жара. Жаркие дни уже приближаются, отмечает синоптик. Она рассказала, когда именно наше государство накроет летняя жара.

Напомним, регионы накроют дожди с грозами - где синоптики прогнозируют штормовую погоду. Погода в Днепре будет одной из самых теплых. Там температура воздуха повысится до +24 градусов.

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Кто такая Наталья Птуха Наталья Птуха – выпускница кафедры метеорологии и климатологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. С 2012 года работает синоптиком в Украинском гидрометеорологическом центре ГСЧС Украины (УкрГМЦ). В 2021 выступила инициатором создания пресс-офиса данного государственного учреждения, начальник отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ. Сотрудничает со столичными и национальными каналами телевидения, радиостанциями и источниками информации.

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