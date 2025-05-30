Ударит +30 градусов: стала известна дата, когда Украину накроет жара

Жаркие дни уже приближаются, отмечает синоптик. Она рассказала, когда именно наше государство накроет летняя жара.

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Погода в Украине - стала известна дата, когда Украину накроет жара/ фото: depositphotos.com/ua

Вы узнаете:

Какой будет погода в выходные, 31 мая и 1 июня

Где будут дожди в выходные

Когда Украину накроет летняя жара

Погода в Украине скоро станет жаркой. В первые дни июня ожидаются теплые погодные условия. Во вторник, 3 июня, будет кратковременная свежесть до +19 градусов. А уже в следующий четверг, 5 июня, температура воздуха ожидается на уровне +28...+30 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Также она опубликовала прогностическую карту температуры воздуха на 5 июня, на которой видно, что в этот день наше государство полностью накроет жара.

видео дня

Погода в Украине 5 июня/ Facebook Диденко

Погода в Украине 31 мая - 1 июня

Синоптик также рассказала, какой будет погода в нашем государстве в выходные. 31 мая и 1 июня в Украине ожидается теплая погода.

В дневной период максимальная температура воздуха составит +20...+26 градусов.

В субботу дожди, местами с грозами, пройдут на западе, востоке Украины, местами в центральных областях и в южной части. Среди северных областей дожди вероятны в субботу на Житомирщине и Черниговщине. Киевщина и Сумщина - без существенных осадков, отметила синоптик.

В воскресенье, 1 июня, будут периодические дожди в большинстве областей Украины. Только северная часть избежит осадков, 1 июня там будет солнечно.

Погода в Украине 31 мая/ meteoprog

Погода в Украине 1 июня/ meteoprog

Погода в Киеве в выходные

В Киеве в субботу-воскресенье предполагается, как и повсюду, теплая погода с температурой воздуха +22...+24 градуса, говорит Диденко.

"Встреча весны и лета пройдет среди солнечной атмосферы - в столице существенные дожди маловероятны", - отметила она.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что будут град, грозы и температура +6 - опасная погода в Украине еще больше усилится. Практически все выходные во многих областях Украины будут сильные осадки. Возможны град и грозы. Температура в некоторых областях будет ниже нормы на 1-4 градуса.

Как ранее сообщал Главред, сухая погода накроет часть Украины - стало известно, где прекратятся дожди с грозами. Синоптик сказала, в каких областях может быть сухая погода, а где будут продолжать идти дожди с грозами и градом.

Напомним, магнитная буря мощно ударила - сильнейший за несколько месяцев шторм накрыл Украину. Самая сильная магнитная буря за последние месяцы штормит Украину.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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