Магнитная буря мощно ударила: сильнейший за несколько месяцев шторм накрыл Украину

Самая сильная магнитная буря за последние месяцы штормит Украину.

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Мощная магнитная буря накрыла Украину / Фото: сгенерированное ИИ (ChatGPT)

Главное:

25 мая произошла солнечная вспышка класса X1.12

29 мая буря достигла К-индекса 5 - красного уровня

30-31 мая магнитные волнения спадут

Утром 29 мая на Земле началась магнитная буря, которую спровоцировала мощная солнечная вспышка и корональный выброс массы (КВМ). Однако к этому возмущению присоединилось еще одно явление - CIR (ко-вращающаяся взаимодействующая область), что значительно усилило эффект. Об этом сообщил Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

На Солнце 25 мая зафиксировали вспышку класса X1.12 из нового активного пятна AR4098, которое быстро развилось из спокойной зоны. Эта вспышка привела к кратковременному ионизационному радиозатемнению, а уже через несколько часов это же пятно выбросило еще одну мощную вспышку класса M8.9. Именно она завершилась корональным выбросом плазмы, часть которой была направлена в сторону Земли.

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Ожидалось, что поток солнечной материи достигнет нашей планеты 28-29 мая. И действительно: 29 мая утром произошло возмущение магнитного поля. Начиная с 04:30, NOAA зафиксировали магнитную бурю уровня G1, которая быстро усилилась до G2 (в 04:45), а уже в 05:30 достигла G3 - то есть сильного уровня. Позже интенсивность уменьшилась до G1 и удерживается на таком уровне.

Прогноз магнитных бурь

Геомагнитные бури оцениваются по специальной шкале мощности, которая называется К-индексом. Этот индекс варьируется от 2 до 9, где более низкие значения соответствуют слабой геомагнитной активности, а высшие - очень сильным бурям. Соответственно, чем выше К-индекс, тем мощнее буря и серьезнее ее влияние на окружающую среду, а также на здоровье людей и работу электронной техники.

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

По данным Meteoagent, в четверг, 29 мая, ожидается магнитная буря средней силы с К-индексом 5, что соответствует "красному" уровню опасности, который может вызвать головную боль, утомляемость, раздражительность, а также нарушение сна у чувствительных людей. Существует риск перебоев в работе радиосвязи и GPS.

В следующие два дня, 30 и 31 мая, прогнозируют магнитные волнения, которые хоть и не будут такими интенсивными, однако останутся ощутимыми, особенно для людей, склонных к метеозависимости. Это может проявляться в виде головной боли, повышенной усталости, нарушений сна или изменений артериального давления.

Магнитные бури / Фото: скриншот meteoagent.com

Погода в Украине - последние новости

Напомним, 29 мая Киев накрыла мощная гроза с градом и сильным ветром. Улицы превратились в реки, поваленные деревья повреждали машины, в некоторых районах исчез свет.

Также в мае погода в Украине удивила прохладой, ливнями и даже снегом. По словам синоптика Натальи Птухи, дожди будут продолжаться еще несколько дней, но с начала июня осадков станет меньше.

Как сообщал Главред, в пятницу, 30 мая, дождей станет меньше, чем в четверг, однако грозы и град возможны во многих регионах. Суше будет на западе, в центре и на востоке.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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