Сухая погода накроет часть Украины: где прекратятся дожди с грозами

Синоптик сказала, в каких областях может быть сухая погода, а где будут продолжать идти дожди с грозами и градом.

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Погода в Украине - сухая погода накроет часть нашего государства/ фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 30 мая

Где будут идти дождь с градом и грозой

В каких областях будет сухо

Погода в Украине в пятницу, 30 мая, отметится меньшим количеством дождей по сравнению с четвергом, 29 мая.

В некоторых областях будет относительно сухая погода, но многие регионы все равно не обойдут стороной дождь с градом и грозой. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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"Западная часть Украины, значительная часть востока и центра окажется завтра хотя и временно, однако в сухой погоде. Разве что какие-то локальные дожди прорвутся", - отметила синоптик.

Температура воздуха в пятницу снова распределится, как сейчас: на востоке ожидается +23...+26 градусов, на западе +15...+19 градусов, на остальной территории Украины +20...+24 градуса.

Погода в Украине 30 мая/ Facebook Диденко

Погода в Украине 30 мая/ meteoprog

Погода в Киеве 30 мая

В Киеве 30 мая временами будет небольшой дождь, но также время от времени будет и солнечная погода.

В течение дня в столице Украины ожидается температура воздуха около +20 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Когда в Украине потеплеет

С начала июня потеплеет, однако полного прекращения дождей не предвидится, отметила Диденко.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +23...+26 градусов, на востоке и юге до +24...+29 градусов.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, погода будет удивлять - известно, какие области Украины накроют сильные ливни. Синоптик озвучила прогноз погоды на четверг.

Также ранее стало известно, когда погода устроит два "выходных" от дождей - синоптик назвала даты. Украина продолжает находиться во влажной воздушной массе и в поле пониженного давления.

Напомним, Киев накрыл мощный ливень с градом - улицы затопило, есть обрывы электросетей. Опасные метеорологические явления в Киеве и области сохранятся до конца суток. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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