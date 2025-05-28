В 50 гривен не уложиться: в Украине вдвое подорожал сезонный овощ

Цены на овощ, сезон которого на носу, буквально за месяц выросли вдвое.

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Украинцам придется немало заплатить за сезонный картофель в этом году / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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В Украине подорожал молодой картофель

Цена за килограмм достигает почти 100 гривен

Сезон молодого картофеля не за горами, но цены на этот овощ не радуют украинцев. Согласно данным Минфина, они достигли рекордных показателей.

Несмотря на расширение выбора молодого картофеля на рынке, цены на него продолжают стремительно расти. По состоянию на конец мая они варьируются в пределах от 69,90 до 93 гривен за килограмм.

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Средняя цена на молодой картофель в Украине составляет 84,30 гривны за килограмм, в то время как в апреле такое же количество сезонного овоща можно было приобрести за 42,60 гривны.

Таким образом всего за месяц цена на молодой картофель выросла вдвое и пока остается неизвестным то, не будет ли держаться эта тенденция и в дальнейшем.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине начали фиксировать снижение цен на черешню. За последние дни средняя стоимость килограмма снизилась с 200 до 150 гривен, однако радоваться рано.

Ранее стало известно, что в Украине снизились цены на сахар. Средняя цена на кристаллический сахар в мае составила 33,29 гривны за килограмм, что на 11 копеек меньше по сравнению с апрельскими показателями, когда стоимость держалась на уровне 33,40 гривны.

Накануне аналитик Георгий Кухалейшвили сообщил, что в Украине стабилизировались цены на молоко. В среднем, продукт стоит 15,97 грн/кг, что на 3 коп. меньше, чем месяц назад.

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Что за ведомство Минфин? Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

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