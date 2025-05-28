Зарплаты чиновников космически выросли: кто получает более 100 тысяч в месяц

Ключевое:
- Зарплаты чиновников в Украине продолжают расти, значительно превышая средний уровень по стране
- В апреле 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах стала 19,3% больше, чем в апреле 2024 года
В 2025 году оплата труда украинских чиновников продолжает расти и существенно превышает средний уровень заработной платы по стране. Такие данные предоставляет Министерство финансов.
По состоянию на апрель этого года, работники центральных органов власти получали в среднем 57,2 тысячи гривен. По сравнению с тем же месяцем 2024 года, когда средний оклад составлял 48 тысяч, произошел рост на 19,3%.
Согласно информации Пенсионного фонда Украины, средний уровень зарплаты по стране в апреле составил 19,9 тысячи гривен. Это на 17,9% больше, чем в прошлом году.
Кто среди чиновников зарабатывает больше всего?
В апреле зарплату в государственных органах власти получили почти 22 тысячи человек (21 995). Самые высокие средние выплаты зафиксированы в таких учреждениях:
- Счетная палата - 117,5 тысячи грн (501 работник);
- Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) - 102 тысячи грн (518 работников);
- Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) - 86,2 тысячи грн (368 человек).
Какие доходы чиновников на руководящих должностях?
Должностные лица на руководящих должностях получают еще более высокую заработную плату. В среднем - 126,6 тысячи гривен в месяц. Самые высокие зарплаты зафиксированы в следующих структурах:
- НКРЭКУ - 470,4 тысячи грн (7 руководителей),
- НАПК - 276,3 тысячи грн (5 руководителей),
- Агентство по вопросам искусств и художественного образования - 236,8 тысячи грн (2 руководителя).
Новости Украины - какие зарплаты у украинцев
Как писал Главред, в Украине по состоянию на 2025 год размер минимальной заработной платы будет оставаться неизменным. Речь идет о 8 000 гривен в месяц, однако важно то, что эта сумма является до налогообложения.
Однако отмечается, что минимальная зарплата в Украине возрастет. В 2028 году размер минимальной зарплаты достигнет 10 059 грн.
В то же время сообщалось, что в Украине изменится зарплата учителей. Сейчас во власти работают над пересмотром зарплат для учителей - удалось найти дополнительные 12 млрд гривен.
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Что за ведомство Минфин?
Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".
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