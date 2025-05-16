Минимальная зарплата в Украине вырастет до 10 000 грн - когда ожидать повышения

Министерство финансов Украины определило размеры минимальной зарплаты на следующие три года.

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Когда украинцы будут получать минималку в 10 000 гривен / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

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Минимальная зарплата в Украине будет расти каждый год

В 2028 году размер минимальной зарплаты достигнет 10 059 грн

Повышение учитывает инфляцию и потребности базового уровня жизни

В Украине постепенно будет повышаться минимальная заработная плата. В 2028 году она достигнет 10 059 гривен. Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Министерство финансов Украины обнародовало расчеты ключевых социальных стандартов на 2026-2028 годы. Эти показатели станут основой для формирования должностных окладов, индексации зарплат и расчета социальных выплат.

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По данным Минфина, минимальная зарплата в Украине вырастет:

в 2026 году - до 8688 гривен ,

- до , в 2027 году - до 9374 гривен ,

- до , в 2028 году - до 10 059 гривен.

Таким образом, через четыре года гарантированный государством уровень заработной платы для всех категорий работников превысит 10 тысяч гривен.

Минимальная зарплата является основой для исчисления многих социальных выплат и начислений. Ее повышение повлияет на:

размеры пенсий и их индексацию,

объем социальной помощи,

стипендии для студентов,

других пособий от государства.

"Повышение минимальной зарплаты рассчитано с учетом инфляционных процессов и потребностей обеспечения базовых стандартов жизни", - отметили в Минфине.

Ожидается, что рост поможет частично компенсировать потери покупательной способности населения, которые стали следствием войны, снижения экономической активности и инфляции.

Индексация зарплаты в 2026-2028 годах будет проводиться в пределах фонда оплаты труда. Индекс потребительских цен для индексации будут считать нарастающим итогом с января каждого года, принимая за 1% или 100%.

Повышение минимальной зарплаты - новости Украины

Как сообщал Главред, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о повышении минимальной зарплаты до 10 800 грн с 1 июля 2025 года. Народный депутат Ярослав Железняк в эфире Ранок.LIVE сомневается, что документ пройдет из-за того, что не учитывает изменения в уже утвержденный бюджет.

Также в марте 2025 года средний размер зарплаты в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается при расчете пенсии, составил 19 430 грн. Это на 841 грн больше, чем в феврале (18 589 грн) и на 770 грн больше, чем в январе (18 660 грн).

Кроме этого, средняя зарплата в Украине продолжит расти. На 2025 год в госбюджете заложена средняя зарплата около 24 тыс. грн, но ее рост может не успевать за инфляцией.

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Что известно о Министерстве финансов Украины? Министерство финансов Украины (Минфин Украины) - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере. Министерство отвечает за то, чтобы создавать финансовое обеспечение для выполнения государственных функций и условия для стабильного развития экономики путем эффективного, сбалансированного, беспристрастного и прозрачного управления государственными финансами, пишет Википедия.

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