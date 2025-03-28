Повысят ли в Украине минимальную зарплату в 2025 году: окончательный ответ

Вкратце:
- Правительство не планирует повышать минимальную зарплату
- Минимальная зарплата останется на том же уровне, на котором есть сейчас
В течение года минимальная заработная плата в Украине не будет меняться. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на "Часе вопросов к правительству" в Верховной Раде Украины.
"В бюджете этого года увеличение минимальной зарплаты не предусмотрено", - сказал он.видео дня
При этом премьер добавил, что минимальная зарплата будет оставлена на том же уровне, на котором есть сейчас.
Напомним, в соответствии с Законом, "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" минимальная заработная плата с 1 января 2025 года осталась на уровне 8 тысяч гривен.
Выплаты в Украине - новости по теме
Напомним, повышение минимальной зарплаты в Украине не предусмотрено из-за наших обязательств перед международными партнерами, в частности меморандума с МВФ, об этом заявил народный депутат Богдан Кицак. Он подчеркнул, что потенциальное повышение "минималки" повлияет на рост расходов государственного бюджета по заработным платам на государственных предприятиях - учителей, врачей, других государственных служащих.
С 1 марта 2025 года в Украине, как сообщал Главред, провели ежегодное повышение пенсий. Оно коснулось более 10 миллионов пожилых людей, а выплаты увеличились на 11,5%.
В то же время для работающих пенсионеров, начиная с 1 апреля, пенсионные выплаты вырастут для почти 630 тысяч человек. Таким образом, средняя пенсия составляет 6345 гривен.
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Кто такой Денис Шмыгаль?
Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.
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