Повысят ли в Украине минимальную зарплату в 2025 году: окончательный ответ

Шмыгаль объяснил, что будет происходить с минимальными зарплатами в Украине.

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Шмыгаль сделал заявление о зарплатах в Украине / Колаж: Главред, фото: https://t.me/Denys_Smyhal, bank.gov.ua

Вкратце:

Правительство не планирует повышать минимальную зарплату

Минимальная зарплата останется на том же уровне, на котором есть сейчас

В течение года минимальная заработная плата в Украине не будет меняться. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на "Часе вопросов к правительству" в Верховной Раде Украины.

"В бюджете этого года увеличение минимальной зарплаты не предусмотрено", - сказал он. видео дня

При этом премьер добавил, что минимальная зарплата будет оставлена на том же уровне, на котором есть сейчас.

Напомним, в соответствии с Законом, "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" минимальная заработная плата с 1 января 2025 года осталась на уровне 8 тысяч гривен.

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Напомним, повышение минимальной зарплаты в Украине не предусмотрено из-за наших обязательств перед международными партнерами, в частности меморандума с МВФ, об этом заявил народный депутат Богдан Кицак. Он подчеркнул, что потенциальное повышение "минималки" повлияет на рост расходов государственного бюджета по заработным платам на государственных предприятиях - учителей, врачей, других государственных служащих.

С 1 марта 2025 года в Украине, как сообщал Главред, провели ежегодное повышение пенсий. Оно коснулось более 10 миллионов пожилых людей, а выплаты увеличились на 11,5%.

В то же время для работающих пенсионеров, начиная с 1 апреля, пенсионные выплаты вырастут для почти 630 тысяч человек. Таким образом, средняя пенсия составляет 6345 гривен.

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Кто такой Денис Шмыгаль? Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

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