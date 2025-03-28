Что будет с курсом доллара в апреле 2025 года: банкир сказал, к чему готовиться

Эксперт спрогнозировал, чего ожидать от курса доллара на следующей неделе.

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Ждать ли роста доллара в Украине на следующей неделе / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Каким будет курс валют в Украине в начале апреля текущего года

От каких факторов будет зависеть ситуация на рынке

В течение следующей недели на валютном рынке прогнозируется относительное спокойствие. Курс валют будет колебаться в районе 41,4-41,8 грн за доллар. Такое мнение высказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По словам банкира, в течение следующей недели будут действовать три главных фактора, которые будут "терапевтически" влиять на валютный рынок.

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Первый фактор это то, что Нацбанк принимает эффективные меры для снижения инфляции и стабильности гривны. В частности, он повысил учетную ставку трижды - с декабря по март ставка выросла с 13% до 15,5%. Это помогает контролировать цены и укреплять национальную валюту.

Второй фактор - стратегия НБУ на валютном рынке предусматривает использование режима "управляемой гибкости". Это означает, что Нацбанк может влиять на курс гривны через покупку и продажу валют, чтобы сбалансировать спрос и предложение. Благодаря этому колебания курса становятся меньше.

Последний фактор, который будет влиять на валютный рынок - экономические обстоятельства, в частности постепенное развитие экономики, несмотря на сложные военные условия.

"Стоит отдельно сказать о курсе евро. Напомню, что таможенные баталии затронули также страны ЕС (на алюминий и сталь США ввели пошлину в размере 25%). Соответствующие шаги предпринял и ЕС, применив пошлину на американскую продукцию. Именно поэтому, вполне вероятно, что соотношение курсов доллар/евро существенно не изменится: 1 доллар будет равен 0,9-0,95 евро", - сказал эксперт.

Лесовой заверил, что курс доллара до 6 апреля будет находиться в пределах 41,4 - 42 гривны за доллар на межбанке и 41,4 - 42 гривны за доллар на наличном рынке.

Евро будет колебаться 44,5-45,5 грн/евро на межбанке и 44,5-45,5 грн/евро на наличном рынке.

Таким образом средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0 грн.

"В начале апреля валютный рынок будет сохранять относительное спокойствие, а какие-либо факторы, которые могут коренным образом повлиять на такую достаточно комфортную как для покупателей, так и для продавцов ситуацию, пока что отсутствуют", - подчеркнул банкир.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал, что в марте и апреле 2025 года курс доллара США в Украине не будет стабильным. По его словам, в течение месяца не стоит рассчитывать на какое-либо укрепление гривны. Курс доллара будет расти и вопрос только в том, насколько: выйдет ли он на показатель в 42 гривны за доллар или не пересечет психологический рубеж.

Как писал Главред со ссылкой на кандидата экономических наук, независимого эксперта Александра Хмелевского, курс гривны в апреле 2025 года может укрепиться относительно доллара, а повлияет на это возможное прекращение огня в Украине. Эксперт считает, что в апреле курс гривны будет колебаться на уровне 41,2 - 42,5 грн. за доллар, а курс евро 44,7 - 46,2 грн.

Между тем аналитик Алексей Козырев убежден, что Национальный банк Украины (НБУ) вероятно будет вынужден постепенно девальвировать гривну до уровня, заложенного в бюджете на конец года - 45 гривен за доллар. Среднегодовой курс может составить около 43 гривен за доллар.

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Кто такой Тарас Лесовой? Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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