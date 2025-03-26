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Стабильности не будет: экономист рассказал, чего ждать от курса доллара

Анна Косик
26 марта 2025, 09:51
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Курс доллара в Украине сейчас зависит в том числе и от переговоров США с Россией.
Стабильности не будет: экономист рассказал, чего ждать от курса доллара
Не стоит рассчитывать на стабильность курса доллара США в Украине в ближайшее время / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Что сказал Плотников:

  • Оснований для удешевления доллара нет
  • Нацбанк взял курс на повышение показателей

В марте и апреле 2025 года курс доллара США в Украине не будет стабильным, как и нет признаков того, что он пойдет на спад. Об этом Новости.LIVE рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников.

По его словам, в течение месяца не стоит рассчитывать на какое-либо укрепление гривны. Курс доллара будет расти и вопрос только в том, насколько: выйдет ли он на показатель в 42 гривны за доллар, или не пересечет психологический рубеж.

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"Обратного пути точно не предвидится, поскольку непонятно, как проходят приговоры США со страной-агрессором", - заметил экономист.

Предложение доллара могло бы превысить спрос, если бы Украина получила какие-то чрезвычайные финансовые поступления в бюджет. Однако в последнее время таких поступлений не было. Поэтому надеяться, что до лета может произойти процесс удешевления национальной валюты, бесполезно.

Доподлинно неизвестно, какие колебания будут на валютном рынке, однако Плотников убежден, что доллар США будет стоить не менее 41 гривны. Вероятнее всего, курс будет на уровне 42 гривен в апреле, но в последующие месяцы значения будут расти, ведь в госбюджете заложен показатель в 45 гривен за доллар.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам начальника департамента казначейства банка "Глобус" Тараса Лесового курс доллара в первой половине марта демонстрировал стабильность и даже немного укрепил свои позиции. Ожидалось, что такая тенденция сохранится до конца месяца.

Однако Национальный банк Украины повысил курс доллара. Он вырос на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Таким образом, официальный курс на 26 марта составляет 41,69 грн за доллар.

Впоследствии кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский сообщил, что курс гривны в апреле 2025 года может укрепиться относительно доллара, а повлияет на это возможное прекращение огня в Украине.

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Кто такой Алексей Плотников

Алексей Плотников - экономист, доктор экономических наук (1994), профессор (1998), заслуженный экономист Украины (2010). Народный депутат Украины V-VI созывов.

Родился в Запорожье. В 1986 году окончил Киевский институт народного хозяйства, экономист. Владеет английским, болгарским, сербским, хорватским языками.

В 1994 году защитил докторскую диссертацию. Затем работал руководителем группы экспертов по вопросам экономики Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова), входил в экспертный совет Высшей аттестационной комиссии и научный совет при НИИ Министерства финансов Украины. Автор более 150 научных работ.

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