Доллар пошел на взлет: новый курс валют на 26 марта

Нацбанк второй день подряд повышает официальный курс доллара к гривне.

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Курс валют в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс валют в Украине 26 марта

Что происходит с валютой на межбанке

Национальный банк Украины повысил курс доллара на среду, 26 марта. Гривня несколько ослабила свои позиции как по отношению к доллару США, так и евро. Об этом свидетельствуют данные с сайта регулятора.

Согласно данным НБУ, курс доллара США вырос на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Таким образом, официальный курс на 26 марта составляет 41,69 грн за доллар.

видео дня

На межбанковском рынке гривня также незначительно ослабла. По состоянию на 16:00 котировки доллара к гривне установились на уровне 41,68-41,71 грн за доллар.

Курс евро

Похожая ситуация наблюдается и с европейской валютой. Официальный курс евро на среду установили на уровне 45,14 грн за евро, что также на 5 копеек выше, чем в предыдущий день.

На межбанке курс евро также продемонстрировал незначительный рост - до 45,11-45,13 грн за евро.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, НБУ снизил официальный курс доллара и евро на понедельник, 24 марта. Доллар стоил 41,53 грн/долл., а евро установили на уровне 44,98 грн/евро.

Также экономист Александр Хмелевский прогнозирует возможное укрепление гривны к доллару в апреле 2025 года из-за вероятного прекращения огня в Украине. Он ожидает курс гривны на уровне 41,2-42,5 грн/доллар и 44,7-46,2 грн/евро. В то же время эксперт отмечает, что торговая политика США может повлиять на колебания курса валют.

Как сообщал Главред, курс доллара в марте демонстрирует стабильность и незначительное укрепление. По словам Тараса Лесового, до конца марта курс доллара будет колебаться в пределах 41,4-42 гривен.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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