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В Украине вводят новые правила выплаты больничных: что изменится и для кого

Юрий Берендий
25 марта 2025, 04:03
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В Украине изменятся правила выплат больничных для работников-совместителей, которым восстановят право на получение пособия по временной нетрудоспособности.
В Украине вводят новые правила выплаты больничных: что изменится и для кого
Выплаты больничных в Украине - что изменится с 4 апреля / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • В Украине изменятся правила выплаты больничных
  • Закон предусматривает восстановление прав работников-совместителей в получении помощи по основному и дополнительному месту работы

С 4 апреля 2025 года вступают в силу изменения в Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно общеобязательного государственного социального страхования" №4158-ІХ. Они касаются выплат больничных для работников-совместителей. Об этом говорится в материале Главреда "Запрет вылова рыбы, новые пенсии, больничные и дорогие продукты: что изменится с 1 апреля".

Отмечается, что этот закон восстанавливает право совместителей получать пособие по временной нетрудоспособности как по основному месту работы, так и по месту работы по совместительству.

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"Ранее по месту работы по совместительству больничные не оплачивались, за исключением случаев, когда пособие по временной нетрудоспособности предоставлялось в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания", - говорится в материале.

Предполагается, что пособие по временной нетрудоспособности будет предоставляться как по основному месту работы, так и по совместительству.

В случае несчастного случая на производстве или профессионального заболевания работодатель будет выплачивать компенсацию в размере 100% средней заработной платы, причем первые 17 дней будут оплачиваться за счет предприятия.

Если работник имеет дополнительную работу, второй работодатель будет покрывать первые 5 дней временной нетрудоспособности за свой счет.

Выплаты социальной помощи в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, жители Ивано-Франковской общины, чьи семьи имеют военнослужащих, могут подать заявку на получение выплаты в размере 5000 гривен для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба местного Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ).

В марте 2025 года в Украине проведут индексацию пенсий на 11,5%, однако работающие пенсионеры получат перерасчет выплат только в апреле. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

В феврале 2025 года жители Святогорской, Лиманской и Дружковской громад Краматорского района Донецкой области могли подать заявку на получение многоцелевой денежной помощи. Об этом сообщает общественная организация "Ответственные граждане". Финансирование осуществляется в рамках проекта LIVES 3.0, направленного на поддержку пострадавших от войны.

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