В Украине вводят новые правила выплаты больничных: что изменится и для кого

В Украине изменятся правила выплат больничных для работников-совместителей, которым восстановят право на получение пособия по временной нетрудоспособности.

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Выплаты больничных в Украине - что изменится с 4 апреля / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

В Украине изменятся правила выплаты больничных

Закон предусматривает восстановление прав работников-совместителей в получении помощи по основному и дополнительному месту работы

С 4 апреля 2025 года вступают в силу изменения в Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно общеобязательного государственного социального страхования" №4158-ІХ. Они касаются выплат больничных для работников-совместителей. Об этом говорится в материале Главреда "Запрет вылова рыбы, новые пенсии, больничные и дорогие продукты: что изменится с 1 апреля".

Отмечается, что этот закон восстанавливает право совместителей получать пособие по временной нетрудоспособности как по основному месту работы, так и по месту работы по совместительству.

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"Ранее по месту работы по совместительству больничные не оплачивались, за исключением случаев, когда пособие по временной нетрудоспособности предоставлялось в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания", - говорится в материале.

Предполагается, что пособие по временной нетрудоспособности будет предоставляться как по основному месту работы, так и по совместительству.

В случае несчастного случая на производстве или профессионального заболевания работодатель будет выплачивать компенсацию в размере 100% средней заработной платы, причем первые 17 дней будут оплачиваться за счет предприятия.

Если работник имеет дополнительную работу, второй работодатель будет покрывать первые 5 дней временной нетрудоспособности за свой счет.

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