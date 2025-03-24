Сюрприз для РФ на фронте и удар по Сумах: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 24 марта по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 24 марта / Коллаж Главред, фото: ГСЧС Украины, УНИАН, Офис президента Украины

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули пожары, есть пострадавшие

В ночь на 24 марта российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Вспыхнули пожары. В Киевской области ранен мужчина. На Запорожье также есть пострадавший.

Как сообщили в Киевской ОГА, в Фастовском районе повреждены два частных дома, был пожар на территории торгового предприятия.

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"Трамп начинает сердиться": в The Telegraph выяснили детали мирных переговоров

Президент США Дональд Трамп начинает "все больше сердиться" из-за того, что Россия продолжает массированно обстреливать Украину различными видами вооружения. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на источники в Белом доме.

"Источники, близкие к господину Трампу, сообщили в воскресенье вечером, что он готов ждать правильного соглашения, но некоторые из них говорят, что он все больше сердится из-за продолжения ракетных обстрелов и атак с беспилотников, которые происходят несмотря на обещания обеих сторон о мини-перемирии", - пишет издание.

Украинские военные уничтожили 4 вертолета РФ в Белгородской области

Силы специальных операций во взаимодействии с ГУР МО, Ракетными войсками и артиллерией уничтожили два вражеских вертолета Ка-52 и два Ми-8 в Белгородской области страны-агрессора России. Об этом сообщили в Telegram ССО.

Соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых имеет один большой недостаток - WSJ

Президент США Дональд Трамп дал понять, что он готов поставлять больше оружия Украине в обмен на то, что Украина предоставит ему доступ к редкоземельным металлам. Однако - без завершения войны в Украине реализовать это соглашение на практике будет сложно.

Об этом пишет The Wall Street Journal. В издании отмечают, что многие интересные для США ресурсы расположены либо на украинских территориях, которые уже оккупировала страна-агрессор Россия, либо на тех, которые находятся под угрозой захвата врагом.

Масштабная кибератака на УЗ: как курсируют поезда и что с продажей билетов

Масштабный серверный сбой, о котором АО Укрзализныця впервые заявила в 8:14 утра в воскресенье, произошел из-за кибератаки.

Сейчас онлайн-продажи билетов остаются недоступными, говорится в сообщении пресс-службы компании УЗ.

Сразу несколько популярных продуктов подорожают в апреле: сколько придется платить

В апреле 2025 года в Украине вырастут цены на ряд популярных продуктов. В частности, ожидается сезонное подорожание некоторых овощей, также существенно вырастет в цене мясо.

Однако некоторые продукты наоборот подешевеют. Об этом рассказали эксперты в комментарии Главреду.

Украину атаковал 6-балльный шторм: когда закончится мощная магнитная буря

В Украине продолжается мощная магнитная буря. В понедельник, 24 марта, она достигла уровня 6 баллов.

На таком уровне она будет держаться еще несколько дней. Об этом сообщает meteoagent.

Очень важные операции: в ВСУ сообщили об освобождении территории на Харьковщине

Аналитики DeepState сообщали об успехах ВСУ на Харьковщине, а именно об освобождении территорий возле населенных пунктов Фиголевка, Голубовка и Синьковка, Западное.

Представитель 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич в эфире телемарафона подтвердил, что ВСУ удалось освободить часть территорий возле Двуречной.

В ОП озвучили новые детали переговоров Украины и США в Саудовской Аравии

Украина и США 23 марта провели переговоры в Саудовской Аравии, где обсуждалось несколько ключевых вопросов. Об этом в эфире телемарафона рассказал советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко.

По его словам, делегации рассматривали вопрос прекращения обстрелов украинских портов и инфраструктуры не только в Одессе, но и в Николаевской и Херсонской областях.

В Украине резко похолодает: синоптик назвала точную дату

Погода в Украине во вторник, 25 марта, будет неоднородной. В южных областях, в большинстве центральных областей и на Луганщине ожидается теплая погода, днем температура воздуха будет держаться на уровне +12...+16 градусов.

На севере Украины наоборот будет прохладнее - в течение дня ожидается температура на уровне +9...+12 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

После "позорных и шокирующих" заявлений спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа о "референдумах" на оккупированных территориях, его надо отозвать с должности, заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп "Слуги народа" Александр Мережко.

"Будем называть вещи своими именами, это просто позорные, шокирующие заявления. Я не понимаю, о чем идет речь - о невежестве, о наивности, о непрофессионализме?", - подчеркнул он в интервью Радио Свобода.

РФ ударила ракетой по центру Сум: повреждены дома, школа, пострадали дети

В Сумах прогремел мощный взрыв. Российские оккупанты ударили ракетой по центральной части города. Об этом заявил председатель Сумской ОГА Владимир Артюх.

В результате атаки повреждены частные и многоэтажные дома, здание школы. Попадание произошло недалеко от учебного заведения, где были дети.

Это часть схемы, Россия передала Белому дому сигнал по Украине - Зеленский

После спора в Белом доме администрация президента США Дональда Трампа объявила о приостановлении помощи Украине, что включало поставки критически важных разведывательных данных, оружия и боеприпасов, что негативно повлияло на боевые действия украинских вооруженных сил. Однако президент Украины воздержался от обвинений в адрес США относительно обострения ситуации на Курщине, сообщает TIME.

Ребенка в крови выносили из дома: в Сумах уже более полусотни раненых

Российские оккупанты ударили ракетой по жилому кварталу города Сумы. В результате удара пострадало очень много людей, среди них есть и дети. Об этом сообщает Сумская областная прокуратура.

По состоянию на 16:00 известно о 65 раненых людях, среди которых 14 - дети. Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения военных преступлений.

Армия Украины наступает в Белгородской области: в Bild узнали главную цель ВСУ

Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают наступление в приграничных районах Белгородской области РФ.

ВСУ наступают на несколько населенных пунктов в 10-километровой полосе, часть подразделений продвинулась на глубину от 500 метров до 2 км от границы, говорится в материале Bild.

После скандала в Белом доме Зеленский пригласил Венса в Украину - его реакция

В ходе спора в Овальном кабинете между Владимиром Зеленским и Джей Ди Вэнсом, президент Украины спросил, посещал ли вице-президент США Украину во время войны. В ответ на это, Вэнс ответил, что его не интересуют "пропагандистские туры" Зеленского. Несмотря на это напряжение, украинский лидер пригласил Вэнса посетить Украину, сообщает The Time.

Армия РФ пытается перенести боевые действия из Курской области в Украину - ГПСУ

Российские диверсионно-разведывательные группы пытаются расширить зону проникновения в Сумской области и перенести боевые действия с Курщины на территорию Украины.

Об этом сказал в телеэфире спикер ГПСУ Андрей Демченко. Он отметил, что ДРГ врага теперь пытаются заходить на территорию Украины не только на севере Сумщины, но и ближе к южному и юго-восточному участкам региона.

Скандальный спор с Трампом в Белом доме: Зеленский рассказал подробности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время напряженной дискуссии с Дональдом Трампом в Белом доме в конце февраля он отстаивал достоинство Украины.

"В том разговоре я защищал достоинство Украины", - подчеркнул глава государства в интервью Time.

Россия может повторить судьбу СССР: СМИ "слили" секретные документы Путина

Центральный банк России предостерег кремлевских политиков, что США и ОПЕК могут вызвать резкое падение цен на нефть, подобное кризису 1980-х годов, который способствовал распаду СССР. Это предупреждение появилось за несколько недель до начала переговоров между Путиным и Трампом о прекращении войны в Украине. Об этом говорится в закрытой презентации, подготовленной для обсуждения на совещании под руководством премьер-министра Михаила Мишустина в феврале, доступ к которой получило агентство Reuters.

Дом в огне, люди заблокированы в собственных квартирах: жуткие кадры эвакуации в Сумах

Российские оккупанты ударили ракетой по жилому району Сум. В результате атаки во многих домах вылетели окна. В одном из многоэтажных домов поднялся пожар. Из-за взрывной волны люди были заблокированы в собственных квартирах. Спасатели показали, как они эвакуировали пострадавших.

В ГСЧС отметили, что частично было разрушено здание школы, оттуда эвакуировали 40 детей и 16 взрослых, пострадавших нет.

Виткофф пытается навязать Украине невыгодную сделку - Forbes

Своими скандальными заявлениями об Украине спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф попытался создать условия для навязывания украинской стороне невыгодного соглашения о прекращении огня, пишет Forbes.

Может ли РФ наступать на Днепропетровскую область: эксперт оценил угрозу

У российских захватчиков нет достаточно ресурсов, чтобы полноценно наступать на Днепропетровскую область. Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире телеканала FREEДOM.

Эксперт напомнил, что противник пытался обойти с запада Покровск, чтобы перерезать логистику Силам обороны Украины, кроме того, враг мог бы зайти на территорию Днепропетровской области.

"Говорим о территориях": Трамп анонсировал подписание важного соглашения с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время ожидает подписания соглашения о распределении доходов от добычи стратегически важных полезных ископаемых в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Выступая перед журналистами во время заседания Кабинета министров, Трамп также отметил, что США обсуждают с Киевом возможность покупки американскими компаниями украинских электростанций.

Украину будет заливать дождями и ударит похолодание: синоптики назвали регионы

Погода в Украине 25 марта будет местами дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Закарпатской области объявили 3 уровень опасности. Там могут сойти снежные лавины.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 25 марта в южных, центральной и Луганской областях температура воздуха повысится до +12...+16 градусов. В северных областях будет прохладнее - 9-12 градусов тепла. Дожди 25-го марта пройдут в западных, северных областях, в Винницкой, Черкасской и Харьковской областях.

Зеленский рассказал детали переговоров с США: какие инициативы готов поддержать Киев

В Саудовской Аравии состоялась встреча с представителями США. Министр обороны Украины Рустем Умеров доложил президенту Украины о результатах переговоров. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Президент отметил, что Украина готова поддерживать каждую сильную инициативу, чтобы заставить РФ закончить войну. Среди таких инициатив также есть санкции и поддержка Украины.

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