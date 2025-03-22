Россияне продвинулись на востоке: в DeepState сообщили подробности

Зафиксировано продвижение российских оккупантов в Донецкой области.

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РФ продвинулась в районе двух населенных пунктов в Донецкой области

Враг продвинулся возле Ивановки и Ямполовки

Армия страны-агрессора РФ продвинулась в районе двух населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram аналитического проекта DeepState.

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Как сообщается, российские войска продвинулись вблизи Ивановки и Ямполовки.

"Враг продвинулся возле Ивановки и Ямполовки", - отмечается в сообщении DeepState.

/ deepstatemap.live

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Ранее сообщалось об угрозе наступления РФ на двух направлениях. Основная часть боевых столкновений проходит на Покровском и Торецком направлениях.

Напомним, ранее появился прогноз о том, может ли РФ захватить Харьков, Сумы, Запорожье. Слишком сложной задачей выглядит также форсирование Днепра и захват Херсона.

Как писал Главред, ранее сообщалось об угрозе захвата плацдармов на Запорожье. Враг пытается захватить определенные плацдармы и господствующие высоты.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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