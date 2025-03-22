Россияне продвинулись на востоке: в DeepState сообщили подробности

Важно:
- РФ продвинулась в районе двух населенных пунктов в Донецкой области
- Враг продвинулся возле Ивановки и Ямполовки
Армия страны-агрессора РФ продвинулась в районе двух населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом идет речь в сообщении в Telegram аналитического проекта DeepState.
Как сообщается, российские войска продвинулись вблизи Ивановки и Ямполовки.
"Враг продвинулся возле Ивановки и Ямполовки", - отмечается в сообщении DeepState.
Ситуация на фронте - последние новости по теме
Ранее сообщалось об угрозе наступления РФ на двух направлениях. Основная часть боевых столкновений проходит на Покровском и Торецком направлениях.
Напомним, ранее появился прогноз о том, может ли РФ захватить Харьков, Сумы, Запорожье. Слишком сложной задачей выглядит также форсирование Днепра и захват Херсона.
Как писал Главред, ранее сообщалось об угрозе захвата плацдармов на Запорожье. Враг пытается захватить определенные плацдармы и господствующие высоты.
Больше новостей:
- Жорин признал, что Украина сейчас проигрывает войну: "не вижу нашей стратегии"
- Враг отказывается выполнять приказы на ключевом направлении: детали от ВСУ
- Ситуация критическая: армия РФ в шести километрах от Покровска - ISW
Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.
Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред