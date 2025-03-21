Угроза наступления РФ на двух направлениях: прогноз генерала ВСУ

Херсонском направлении российская армия пытается захватить острова на Днепре, говорит Игорь Романенко.

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ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 36 ОБрМП, 35 ОБрМП

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Нарожный прокомментировал активизацию оккупационных войск на Запорожье

Россияне пытаются захватить острова на Днепре

Военный эксперт Павел Нарожный прокомментировал активизацию российских оккупационных войск в Запорожской области.

Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, по сравнению с другими направлениями, Запорожское вряд ли является приоритетным у врага.

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"Можно открыть сводку Генштаба и посмотреть, где у нас основная часть боевых столкновений. Днем 120-150, из них более 50 - это Покровск и Торецк. А Запорожье - это до 10 столкновений, то есть это такой уровень активизации, как, скажем, на Харьковском направлении. Это точно не генеральное наступление, не попытка прорыва", - пояснил он.

В свою очередь экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отметил, что на Херсонском направлении российская армия в основном занимается тем, что захватывает острова на Днепре, но ВСУ, находясь на высотах, их "сбивают".

"По Херсонской они воюют за то, чтобы захватывать по Днепру острова и организовать плацдармы. Наши на высоком правом берегу их сбивают с этих плацдармов, но намерения есть", - пояснил он.

Ранее появился прогноз о том, может ли РФ захватить Харьков, Сумы, Запорожье. Слишком сложной задачей выглядит также форсирование Днепра и захват Херсона.

Напомним, ранее появились детали мощного удара по россиянам на Запорожье. Уничтожен командно-наблюдательный пункт и место для запуска дронов, которые использовалось 1429 мотострелковым полком РФ.

Как сообщал Главред, на Херсонщине россияне пытаются двигаться вперед под завесой собственных обстрелов. Бои ведутся постоянно.

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Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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