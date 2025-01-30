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Может ли РФ захватить Харьков, Сумы, Запорожье, Одессу: ответ израильского эксперта

Алёна Воронина
30 января 2025, 10:56
1016
Чтобы захватить Харьков или Сумы, россиянам нужна огромная группировка сил. Слишком сложной задачей выглядит также форсирование Днепра и захват Херсона.
Украинские военные, российские военные
Израильский эксперт сказал, может ли РФ захватить Харьков, Сумы, Запорожье, Одессу/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, минобороны РФ

Вы узнаете:

  • Может ли армия РФ захватить областные центры, которые расположены недалеко от линии фронта
  • Хватит ли российским оккупантам сил для таких наступлений

Израильский военный обозреватель Давид Шарп в интервью для OBOZ.UA рассказал, есть ли угроза захвата российскими оккупантами украинских областных центров, которые находятся ближе всего к линии фронта - Запорожья, Херсона, Харькова, Сум, Одессы и Николаева.

По словам Шарпа, областные центры, которые расположены вблизи линии фронта, подвергаются обстрелам из дальнобойного оружия и ударам с авиации, и эта опасность будет для них актуальной и дальше, в ближайшее время.

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"С точки зрения возможностей противника наступать, то здесь никаких новостей нет. Для того, чтобы наступать на Харьков, нужно собрать огромную группировку. Если мы не видим признаков такого рода накопления, то говорить о каком-то крупном наступлении на Харьков, мягко говоря, сложно. Что касается Сум, то сейчас идут активные боевые действия в Курской области. Усилия российской и северокорейской группировок сосредоточены именно на этом. Им не до наступления на Сумы, как можно судить, а отдельная группировка для этого не создается", - отметил эксперт.

Однако он добавил, что эту ситуацию нужно дальше отслеживать, ведь она динамична, и через месяц прогноз может измениться. Однако, по его словам, пока происходят ежедневные обстрелы этих городов, но о наступательной операции речь не идет.

Относительно опасности повторного захвата Херсона, эксперт отмечает, что для этого нужно масштабное форсирование Днепра и наведение переправ. Однако, по его словам, по состоянию на данный момент это выглядит задачей, которая не под силу российской армии.

"А вот наступление на левом берегу Днепра, в сторону Запорожья или просто на север, теоретически возможно. Другое дело, что до сих пор они воздерживались от этого наступления из-за нехватки сил. Потому что приоритетными были другие направления, в частности, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Они могут добавить еще один участок или попытаться расширить фронт активных действий - это невозможно. Но, на мой взгляд, речь может идти о Запорожской области, но не о попытках форсировать Днепр. Поэтому Херсон, Николаев, Одесса - это из другой оперы", - подытожил эксперт.

Война и Украина - последние новости

Как ранее сообщал Главред, РФ наступает в Часовом Яру - враг активно привлекает пехоту. По словам спикера Нацгвардии, противник нарастил численность личного состава на Краматорском направлении.

Также ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают проводить штурмовые действия на Харьковщине. Противник на правом берегу Оскола стремится расширить плацдарм. Захватчики продолжают давить на Купянском направлении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил главное условие для завершения войны. Украинцы уже видели и помнят, что такое замороженный конфликт, отметил Зеленский.

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Кто такой Давид Шарп

Давид Шарп – израильский военный обозреватель.

Окончил школу в Киеве, после чего переехал в Израиль. Учился в Израиле, служил в армии. Работал в издательском доме "Новости недели" военным корреспондентов и военным обозревателем.

Автор YouTube-канала Давид Шарп. Тематика канала: военные конфликты, Ближний Восток, международные отношения, военное дело, оружие и военная история. У канала более 2,8 млн просмотров, указано в описании.

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война в Украине Одесса новости Запорожья новости Харькова новости Херсона Сумы новости Одессы новости Сум Давид Шарп
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