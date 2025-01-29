Зеленский объявил главное условие для завершения войны

Украинцы уже видели и помнят, что такое замороженный конфликт, сказал Владимир Зеленский.

https://glavred.info/politics/zelenskiy-obyavil-glavnoe-uslovie-dlya-zaversheniya-voyny-10635095.html Ссылка скопирована

Нужно, чтобы Россия понесла справедливое наказание за свою агрессию - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Главное из заявления Зеленского:

Россия должна понести справедливое наказание

Главное для Украины - выстоять и добиться справедливости

Украинцы уже видели, что одной дипломатией устойчивого мира не добьешься

Для завершения войны нужно, чтобы агрессор Россия понесла справедливую ответственность. Главное для Украины – выстоять до конца и закончить войну в рамках правильных принципов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего выступления перед курсантами в День памяти Героев Крут 29 января он отметил, что дипломатия может сыграть определенную роль. Однако сама по себе она не гарантирует мир, и украинцы уже видели, как после 2014 года война не закончилась.

видео дня

"Мы уже видели и помним, что такое замороженный конфликт", - напомнил президент.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что главное для украинского народа – выстоять до конца и завершить войну правильно.

Кратко о формуле мира / Инфографика: Главред

Планы по завершению войны – главные новости по теме:

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп ранее сказал, что работа по установлению мира в Украине уже ведется. Как полагает американский глава государства, снижение цены на нефть должно ускорить завершение войны.

Украина не согласна на признание оккупации своих территорий, заявил президент Владимир Зеленский. Нужен справедливый мир и мирное соглашение, которое будет включать более широкие гарантии безопасности.

Трамп атаковал Путина, потому что понял слабость России, говорится в материале Newsweek. Вероятно, теперь хозяин Белого дома стремится заключить сделку не с РФ, а Китаем.

Другие новости:

Формула мира Зеленского Формула мира Украины – инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем. Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты. Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред