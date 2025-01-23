'Наши усилия уже начались': Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть для завершения войны в Украине.

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Трамп заявил о работе над мирным соглашением между Украиной и Россией / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, facebook.com/DonaldTrump

Главные тезисы Трампа:

США уже работают над прекращением огня в Украине

Дешевая нефть может ускорить окончание войны

Нужно встретиться с Путиным, чтобы положить конец войне

США достигнут договоренности о прекращении огня между Россией и Украиной, над мирным соглашением уже работают. Снижение цен на нефть поможет быстрее закончить войну РФ против Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в Давосе.

"Мы будем работать над тем, чтобы достичь мирного соглашения между Россией и Украиной...Наши усилия по достижению мирного урегулирования между Россией и Украиной, надеюсь, уже начались. Так важно добиться этого", - заявил он.

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На Всемирном экономическом форуме Дональда Трампа спросили, удастся ли достичь мирного соглашения между Россией и Украиной до следующего года. Президент США ответил, что ключ к миру лежит в руках России, ведь Украина уже готова к переговорам.

"Надо спросить у России, закончится ли война в этом году, потому что Украина уже готова договориться. Эта война вообще не должна была начинаться. Если бы я в то время был президентом, она бы и не началась", - подчеркнул лидер США.

По словам Трампа, у него с Путиным "были хорошие отношения". Американский президент в очередной раз заявил, что при его президентстве война в Украине не началась бы.

"Я точно был уверен, что он (Путин - Главред) на Украину не нападет. А потом, когда я не был президентом, произошла куча плохих вещей: кто-то кому-то что-то плохое сказал, происходили всякие глупости, а потом начали падать бомбы на украинские города и куча людей умерла", - отметил он.

Цены на нефть

Трамп призвал иностранных производителей нефти снизить цены на энергоносители. По его словам, дешевая нефть поможет остановить войну в Украине, поскольку Россия частично финансирует военную агрессию своими доходами от нефти.

"Я также собираюсь попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить стоимость нефти. Вы должны ее снизить. Честно говоря, я удивлен, что они не сделали этого до выборов... Если бы цена снизилась, российско-украинская война прекратилась бы немедленно", - заявил Трамп.

Президент США подчеркнул, что сейчас стоимость нефти достаточно высока, поэтому "эта война будет продолжаться". Трамп считает, что Саудовская Аравия и ОПЕК "очень ответственны за то, что происходит".

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Встреча с Путиным

Кроме этого, американский президент планирует встретиться вскоре с российский диктатором Владимиром Путиным. Трамп подчеркнул, что в Украине умирают миллионы людей, разрушаются целые города, поэтому "мы должны это прекратить".

"Что также очень важно, то я также хочу встретиться вскоре с президентом Путиным. И это касается не только экономики, это касается вопроса миллионов жизней. Умирают замечательные, молодые люди, умирают на поле боя, умирают от пуль... Я видел фотографии того, что происходит, это настоящее зверство, настоящая резня, настоящая бойня", - сказал он.

Трамп заявил, что ему нравится президент Китая Си Цзиньпин. Поэтому президент надеется, КНР сможет помочь США остановить войну, которую РФ ведет против Украины.

Потери Украины в войне

Президент США утверждает, что в Украине "на самом деле умирает значительно больше людей, чем сообщается в новостях". Трамп считает, что когда война закончится, мир узнает, что количество жертв было гораздо больше, чем можно себе представить.

"Целые города стерты с лица земли. Огромные здания просто разрушаются от бомб и ракет. И когда вам говорят в новостях, что только одного человека задело, то это не так. На самом деле во время каждой атаки умирает много людей... Мы видим фотографии поля боя. Те фотографии, которые я видел, я думаю, никто в мире не хочет видеть. Они ужасны", - добавил президент США.

Завершение войны в Украине - последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Россию и ее президента Владимира Путина прекратить войну в Украине, пригрозив санкциями. В своей соцсети Truth Social он заявил о хороших отношениях с Путиным, но подчеркнул, что война должна завершиться.

Также глава Офиса президента Андрей Ермак заявил в Давосе, что встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом может состояться в ближайшее время. Украина стремится быстро ознакомить новую администрацию США с ситуацией на фронте и представить стратегию мира и победы. Ермак подчеркнул, что Зеленский не пойдет на территориальные компромиссы и не согласится на ультиматумы России.

Как сообщал Главред, риторика Дональда Трампа в отношении России стала жестче после его инаугурации. Президент заявил, что Путин "разрушает Россию" и не может быть доволен результатами войны.

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